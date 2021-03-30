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Мэр Ниццы сделал предзаказ на "Спутник V"
Мэр Ниццы сделал предзаказ на "Спутник V"
Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что сделал предварительной заказ российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:49
2021-03-30T11:49
2021-03-30T11:49
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кристиан эстрози
франция
ницца
в мире
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ПАРИЖ, 30 мар – РИА Новости. Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что сделал предварительной заказ российской вакцины "Спутник V"."Мы можем считать, что так", - сказал Эстрози в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, сделал ли он предзаказ российской вакцины."Что касается вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca, Johnson&Johnson – это европейские заказы. Поскольку нет никаких заказов по "Спутник V" на европейском уровне, то мы можем сделать заказ. Но я не имею право этим управлять. И ожидаю, что Высший орган здравоохранения даст свое разрешение", - добавил мэр Ниццы.Он рассчитывает, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) даст разрешение на использование российской вакцины в июне. Эстрози подчеркнул, что "Спутник V" используется во многих странах мира.Ранее мэр Ниццы призывал медицинские власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион "Спутником V". Он заявил, что сам мог бы обеспечить закупку "напрямую" для метрополии Ницца (Ницца-Лазурный берег), при этом обратился к властям страны.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1601945862.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кристиан эстрози, франция, ницца, в мире