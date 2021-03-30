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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/sputnik-1603467842.html
В Ливане начали вакцинацию "Спутником V"
В Ливане начали вакцинацию "Спутником V"
Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в Ливане во вторник, первым привился министр транспорта страны. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:19
2021-03-30T15:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
бейрут
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в Ливане во вторник, первым привился министр транспорта страны.Официально вакцинация стартовала в головном здании ливанской национальной авиакомпании МЕА на территории международного аэропорта Бейрута.Первую дозу "Спутника" получил министр транспорта страны Мишель Наджар. Ввел инъекцию в присутствии журналистов министр здравоохранения Хамед Хасан.Всего, как рассказала РИА Новости представительница авиакомпании Памела Мудаввар, вакцинацию пройдут 5 тысяч сотрудников, включая работников аэропорта.Российскую вакцину "Спутник V" закупила частная ливанская фармацевтическая компания "Фармалайн". Первые 50 тысяч доз были доставлены в Ливан 26 марта. Компания запустила электронную платформу, на которой могут зарегистрироваться все желающие компании и ассоциации. На сегодняшний день регистрация для частных лиц недоступна.
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вакцина "спутник v", бейрут, ливан, в мире

В Ливане начали вакцинацию "Спутником V"

15:19 30.03.2021 (обновлено: 15:52 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМинистр транспорта Ливана Мишель Наджар, министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан во время вакцинации от коронавируса
Министр транспорта Ливана Мишель Наджар, министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан во время вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в Ливане во вторник, первым привился министр транспорта страны.
Официально вакцинация стартовала в головном здании ливанской национальной авиакомпании МЕА на территории международного аэропорта Бейрута.
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Первую дозу "Спутника" получил министр транспорта страны Мишель Наджар. Ввел инъекцию в присутствии журналистов министр здравоохранения Хамед Хасан.
Всего, как рассказала РИА Новости представительница авиакомпании Памела Мудаввар, вакцинацию пройдут 5 тысяч сотрудников, включая работников аэропорта.
Российскую вакцину "Спутник V" закупила частная ливанская фармацевтическая компания "Фармалайн". Первые 50 тысяч доз были доставлены в Ливан 26 марта. Компания запустила электронную платформу, на которой могут зарегистрироваться все желающие компании и ассоциации. На сегодняшний день регистрация для частных лиц недоступна.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"БейрутЛиванВ мире
 
 
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