В Голливуде снимут ремейк российского фильма "Спутник"
11:30 30.03.2021 (обновлено: 11:41 30.03.2021)
© Предоставлено More.tvКадр из фильма "Спутник"
© Предоставлено More.tv
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ремейк российского триллера "Спутник" снимут в сотрудничестве с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio.
"Продюсеры кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio и Hype Film объединились с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, чтобы снять англоязычную версию нашумевшего российского триллера "Спутник" режиссера Егора Абраменко. Village Roadshow известна миру такими хитами как "Джокер", "Пассажиры", "Великолепная семерка", а компания 6th and Idaho готовит к выпуску один из самых ожидаемых релизов 2022 года – "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли", - говорится в сообщении.
По словам продюсера картины Федора Бондарчука, сыгравшего в фильме одну из главных ролей, "Спутник" стал "первым большим российским релизом, который сразу же оказался на цифровых платформах: во время локдауна, когда никто не выходил из дома, фильм увидело беспрецедентное количество людей, он наделал много шума как России, так и в мире".
"Я безмерно горд, что "Спутник" - одна из немногих российских картин, по которой будет снят англоязычный ремейк", - цитирует пресс-служба Бондарчука.
Исполнительный вице-президент по художественным фильмам Village Roadshow Джиллиан Апельбаум выразила уверенность, что "Спутник" "будет понятен англоязычной аудитории, а захватывающий сюжет понравится кинозрителям во всем мире".
"Мы с нетерпением ждем начала производства и верим, что привлекли к сотрудничеству лучших в отрасли, тех, кто сможет переосмыслить оригинальное видение Егора, не нарушив идею фильма", – заявила Апельбаум, слова которой приводятся в пресс-релизе.
Международная премьера фильма "Спутник" состоялась на фестивале Tribeca Film Festival, а российский зритель увидел его в апреле 2020 года. Впервые в России полнометражный крупнобюджетный фильм вышел в онлайн-прокат, минуя кинотеатры, которые приостановили работу из-за пандемии коронавируса. Картина Егора Абраменко получила положительные отзывы прессы и зрителей, после чего при поддержке прокатной компании IFC была показана в Северной Америке.