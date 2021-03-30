https://ria.ru/20210330/sputnik-1603418456.html

В Голливуде снимут ремейк российского фильма "Спутник"

В Голливуде снимут ремейк российского фильма "Спутник"

Ремейк российского триллера "Спутник" снимут в сотрудничестве с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, сообщает пресс-служба компании Art... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:30

2021-03-30T11:30

2021-03-30T11:41

кино и сериалы

новости культуры

культура

россия

art pictures studio

федор бондарчук

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ремейк российского триллера "Спутник" снимут в сотрудничестве с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio.По словам продюсера картины Федора Бондарчука, сыгравшего в фильме одну из главных ролей, "Спутник" стал "первым большим российским релизом, который сразу же оказался на цифровых платформах: во время локдауна, когда никто не выходил из дома, фильм увидело беспрецедентное количество людей, он наделал много шума как России, так и в мире"."Я безмерно горд, что "Спутник" - одна из немногих российских картин, по которой будет снят англоязычный ремейк", - цитирует пресс-служба Бондарчука.Исполнительный вице-президент по художественным фильмам Village Roadshow Джиллиан Апельбаум выразила уверенность, что "Спутник" "будет понятен англоязычной аудитории, а захватывающий сюжет понравится кинозрителям во всем мире".Международная премьера фильма "Спутник" состоялась на фестивале Tribeca Film Festival, а российский зритель увидел его в апреле 2020 года. Впервые в России полнометражный крупнобюджетный фильм вышел в онлайн-прокат, минуя кинотеатры, которые приостановили работу из-за пандемии коронавируса. Картина Егора Абраменко получила положительные отзывы прессы и зрителей, после чего при поддержке прокатной компании IFC была показана в Северной Америке.

https://ria.ru/20210318/kino-1601690926.html

https://ria.ru/20210329/nayshuller-1603294438.html

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кино и сериалы, новости культуры, россия, art pictures studio, федор бондарчук