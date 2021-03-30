https://ria.ru/20210330/spetsnaz-1603532942.html

Спецназ покидает место стрельбы в Мытищах

Спецназ покидает место стрельбы в Мытищах

Правоохранители начали покидать место перестрелки в подмосковных Мытищах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T20:57

2021-03-30T20:57

2021-03-30T21:04

стрельба в мытищах

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Правоохранители начали покидать место перестрелки в подмосковных Мытищах, передает корреспондент РИА Новости.Несколько автомобилей спецназа и полиции покинули место оцепления в подмосковных Мытищах, где несколько часов шла спецоперация по задержанию мужчины, открывшего огонь по силовикам.По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.

https://ria.ru/20210330/mytischi-1603531170.html

мытищи

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Кадры работы спецназа в Мытищах Кадры работы спецназа в Мытищах. В Мытищах вместо одиночной стрельбы теперь очереди. Источник РИА Новости рассказал, что в операции участвует спецназ Росгвардии СОБР "Рысь", СОБР "Булат" и ОМОН "Зубр". 2021-03-30T20:57 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стрельба в мытищах, мытищи, происшествия