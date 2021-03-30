https://ria.ru/20210330/spetsnaz-1603512267.html
При штурме дома в Мытищах ранили спецназовца
При штурме дома в Мытищах ранили спецназовца
Сотрудник спецназа получил ранение во время штурма дома в Подмосковье, где забаррикадировался мужчина, открывший огонь по силовикам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:24
2021-03-30T18:24
2021-03-30T18:44
стрельба в мытищах
россия
происшествия
мытищи
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудник спецназа получил ранение во время штурма дома в Подмосковье, где забаррикадировался мужчина, открывший огонь по силовикам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".По информации Следственного комитета, нарушитель забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.На месте находится прокурор Мытищ Андрей Гвоздев.
https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html
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Скорая с мигалками уезжает с места перестрелки в Мытищах
Что происходит в подмосковных Вешках:
▪️ 61-летний житель коттеджного поселка в Вешках (в Мытищах в 2 км от МКАД на севере Москвы) открыл стрельбу - по данным источника РИА Новости, это Владимир Барданов
▪️ мужчина открыл огонь и бросил две гранаты, после того как силовики приехали проверить его причастность к незаконному обороту оружия
▪️ после того как начался штурм, мужчина отпустил находившихся в доме двух детей и забаррикадировался
▪️ в какой-то момент в доме начался пожар - по данным источника РИА Новости, сам стрелок мог устроить поджог, чтобы уничтожить улики
▪️ в дом пенсионера ворвался спецназ, к операции, которая продолжается уже три часа, привлекли ОМОН и СОБР, слышны хлопки гранат, одиночные выстрелы и очереди
▪️ на месте автомобили скорой помощи и СК, территория поселка оцеплена, оттуда никого не выпускают
2021-03-30T18:24
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стрельба в мытищах, россия, происшествия, мытищи