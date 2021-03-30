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Сообщение американских военных в твиттере напугало читателей
Сообщение американских военных в твиттере напугало читателей
Странное сообщение в официальном твиттер-аккаунте Стратегического командования армии США напугало пользователей Сети. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T09:47
2021-03-30T09:47
2021-03-30T10:16
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Странное сообщение в официальном твиттер-аккаунте Стратегического командования армии США напугало пользователей Сети.Оно представляет собой хаотичный набор букв, и это сразу спровоцировало бурную реакцию читателей. Загадочное послание перепостили как минимум 11 тысяч раз, прежде чем его удалили.Некоторые читатели решили, что это послание для инопланетян. Другие же предположили, что по клавиатуре могла пройтись кошка.Однако нашлись и те, кто принял это сообщение за сигнал о начале ядерной войны."Будущая книга по истории: к ядерной катастрофе привел случайный твит Стратегического командования армии США", — написал один из комментаторов."Это ядерный код", — ответил другой."Надеюсь, это не сигнал к запуску ядерного оружия", — понадеялся третий.Позже в аккаунте появилось новое сообщение с извинениями "за возникшую неразбериху", но вскоре и его удалили.Некоторые пользователи решили, что Стратегическое командование США не может извиняться за такие странные сообщения и у них правда что-то пошло не по плану."Либо их взломали, либо ядерным арсеналом нашей страны заведуют некомпетентные люди", — заявил один из комментаторов.Позже выяснилось, что странное сообщение написал ребенок, которого менеджер твиттер-аккаунта оставил без присмотра.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Странное сообщение в официальном твиттер-аккаунте
Стратегического командования армии США
напугало пользователей Сети.
Оно представляет собой хаотичный набор букв, и это сразу спровоцировало бурную реакцию читателей. Загадочное послание перепостили как минимум 11 тысяч раз, прежде чем его удалили.
Некоторые читатели решили, что это послание для инопланетян. Другие же предположили, что по клавиатуре могла пройтись кошка.
Однако нашлись и те, кто принял это сообщение за сигнал о начале ядерной войны.
"Будущая книга по истории: к ядерной катастрофе привел случайный твит Стратегического командования армии США", — написал один из комментаторов.
"Это ядерный код", — ответил другой.
"Надеюсь, это не сигнал к запуску ядерного оружия", — понадеялся третий.
Позже в аккаунте появилось новое сообщение с извинениями "за возникшую неразбериху", но вскоре и его удалили.
Некоторые пользователи решили, что Стратегическое командование США не может извиняться за такие странные сообщения и у них правда что-то пошло не по плану.
"Либо их взломали, либо ядерным арсеналом нашей страны заведуют некомпетентные люди", — заявил один из комментаторов.
Позже выяснилось, что странное сообщение написал ребенок, которого менеджер твиттер-аккаунта оставил без присмотра.