В Пермском крае двух школьниц засыпало по голову снегом, сошедшим с крыши
18:50 30.03.2021 (обновлено: 19:26 30.03.2021)
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва
ПЕРМЬ, 30 мар - РИА Новости. Крыша технического строения компании "Ростелеком" в пермском Кудымкаре, снег с которой засыпал двух проходивших мимо школьниц, полностью очищена, сообщили РИА Новости в пресс-службе провайдера, при этом в местной администрации указывают, что направили компании предписание для устранения до 5 апреля нескольких нарушений по очистке объекта снега.
Ранее в соцсети появилась информация, что в Кудымкаре двух девочек завалило снегом, который сошёл с технической постройки на улице Свердлова. Школьниц лопатами и руками раскопали оказавшиеся поблизости пешеходы и автомобилисты.
"Крыша здания по адресу город Кудымкар, улица Свердлова, 58А полностью очищена от снега. Ситуация взята на контроль, проводится внутреннее расследование", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь МРФ "Урал" Олеся Иванова.
Власти пермского Кудымкара подтвердили корреспонденту РИА Новости, что со здания на улице Свердлова, принадлежащего ПАО "Ростелеком", сошёл снег. "Специалистами отдела муниципального контроля администрации проведена проверка. По результатам проверки схода снега на городскую территорию подтвердился. Территория вокруг здания по адресу улица Свердлова, 58А не огорожена сигнальной лентой, на крыше отсутствуют снегозадержатели, снежно-ледовые образования не вывезены", — рассказала представитель мэрии. Собеседница добавила, что в отношении ПАО "Ростелеком" направлено предписание для устранения выявленных нарушений в срок до 5 апреля.
Информированный источник РИА Новости сообщил, что девочки находятся дома, чувствуют себя нормально.
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