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Наука
https://ria.ru/20210330/smartfon-1603417548.html
Назван самый успешный производитель смартфонов в мире
Назван самый успешный производитель смартфонов в мире
В феврале 2021 года больше всего смартфонов в мире удалось продать компании Samsung. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет Strategy... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:22
2021-03-30T11:22
наука
samsung
apple iphone
huawei technologies
apple
технологии
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В феврале 2021 года больше всего смартфонов в мире удалось продать компании Samsung. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет Strategy Analytics. Южнокорейской корпорации удалось отгрузить 24 миллиона единиц своих смартфонов и занять 23,1 процента доли мирового рынка. Второе место заняла Apple с 23 миллионами iPhone и 22 процентами. С большим отставанием следует Xiaomi, которая заняла 11,5 процента рынка. Далее идут китайские производители Vivo и Oppo с долями с 10,6 и 8,5 процентами соответственно.Как отмечают аналитики, Samsung удалось резко нарастить продажи смартфонов благодаря выходу новой линейки флагманских моделей Galaxy S21 и сокращение доли Huawei, которая испытывает санкционное давление.
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samsung, apple iphone, huawei technologies, apple, технологии

Назван самый успешный производитель смартфонов в мире

11:22 30.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В феврале 2021 года больше всего смартфонов в мире удалось продать компании Samsung. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет Strategy Analytics.
Южнокорейской корпорации удалось отгрузить 24 миллиона единиц своих смартфонов и занять 23,1 процента доли мирового рынка. Второе место заняла Apple с 23 миллионами iPhone и 22 процентами.
С большим отставанием следует Xiaomi, которая заняла 11,5 процента рынка. Далее идут китайские производители Vivo и Oppo с долями с 10,6 и 8,5 процентами соответственно.
Как отмечают аналитики, Samsung удалось резко нарастить продажи смартфонов благодаря выходу новой линейки флагманских моделей Galaxy S21 и сокращение доли Huawei, которая испытывает санкционное давление.
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