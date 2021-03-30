https://ria.ru/20210330/smartfon-1603417548.html

Назван самый успешный производитель смартфонов в мире

Назван самый успешный производитель смартфонов в мире

В феврале 2021 года больше всего смартфонов в мире удалось продать компании Samsung. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет Strategy... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:22

2021-03-30T11:22

2021-03-30T11:22

наука

samsung

apple iphone

huawei technologies

apple

технологии

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В феврале 2021 года больше всего смартфонов в мире удалось продать компании Samsung. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет Strategy Analytics. Южнокорейской корпорации удалось отгрузить 24 миллиона единиц своих смартфонов и занять 23,1 процента доли мирового рынка. Второе место заняла Apple с 23 миллионами iPhone и 22 процентами. С большим отставанием следует Xiaomi, которая заняла 11,5 процента рынка. Далее идут китайские производители Vivo и Oppo с долями с 10,6 и 8,5 процентами соответственно.Как отмечают аналитики, Samsung удалось резко нарастить продажи смартфонов благодаря выходу новой линейки флагманских моделей Galaxy S21 и сокращение доли Huawei, которая испытывает санкционное давление.

https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple iphone, huawei technologies, apple, технологии