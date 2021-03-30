https://ria.ru/20210330/siriya-1603456201.html

Генсек ООН призвал страны нарастить финансовую помощь Сирии

Генсек ООН призвал страны нарастить финансовую помощь Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны нарастить финансовую помощь сирийскому народу. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:29

2021-03-30T14:29

2021-03-30T14:29

антониу гутерреш

сирия

оон

в мире

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ООН, 30 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны нарастить финансовую помощь сирийскому народу.По его словам, за 10 лет конфликта сотни тысяч мирных сирийцев погибли и миллионы получили ранения.Как указал Гутерреш, более 13 миллионов человек в САР нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить в этом году. Эта цифра более чем на 20% выше, чем в прошлом году, отметил он, добавив, что большая часть населения сейчас голодает.Каждый месяц гуманитарные работники оказывают помощь 7,6 миллиона человек в Сирии, добавил он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

https://ria.ru/20210329/siriya-1603372913.html

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

сирия

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антониу гутерреш, сирия, оон, в мире