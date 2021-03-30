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Генсек ООН призвал страны нарастить финансовую помощь Сирии
Генсек ООН призвал страны нарастить финансовую помощь Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны нарастить финансовую помощь сирийскому народу. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:29
2021-03-30T14:29
антониу гутерреш
сирия
оон
в мире
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ООН, 30 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны нарастить финансовую помощь сирийскому народу.По его словам, за 10 лет конфликта сотни тысяч мирных сирийцев погибли и миллионы получили ранения.Как указал Гутерреш, более 13 миллионов человек в САР нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить в этом году. Эта цифра более чем на 20% выше, чем в прошлом году, отметил он, добавив, что большая часть населения сейчас голодает.Каждый месяц гуманитарные работники оказывают помощь 7,6 миллиона человек в Сирии, добавил он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
https://ria.ru/20210329/siriya-1603372913.html
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антониу гутерреш, сирия, оон, в мире

Генсек ООН призвал страны нарастить финансовую помощь Сирии

14:29 30.03.2021
 
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AP Photo / K.M. Chaudary
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ООН, 30 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны нарастить финансовую помощь сирийскому народу.
"Я призываю вас помочь нам удовлетворить растущие потребности, а также увеличить ваши финансовые и гуманитарные обязательства перед людьми в Сирии, помочь облегчить значительное финансовое бремя стран, принимающих беженцев", - сказал Гутерреш в видеообращении к участникам конференции доноров Сирии "Брюссель-5".
По его словам, за 10 лет конфликта сотни тысяч мирных сирийцев погибли и миллионы получили ранения.
"Половина детей в Сирии родились в условиях войны и больше ничего не видели. Более 2 миллионов сирийских детей являются беженцами", - подчеркнул генсек.
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Как указал Гутерреш, более 13 миллионов человек в САР нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить в этом году. Эта цифра более чем на 20% выше, чем в прошлом году, отметил он, добавив, что большая часть населения сейчас голодает.
"Экономика Сирии была разорена, и теперь последствия COVID-19 только усугубили ситуацию. Почти половина всех семей лишилась источника дохода. Девять из десяти сирийцев живут в бедности", - заявил Гутерреш.
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Каждый месяц гуманитарные работники оказывают помощь 7,6 миллиона человек в Сирии, добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
 
Антониу ГутеррешСирияООНВ мире
 
 
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