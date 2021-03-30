https://ria.ru/20210330/sikkhi-1603504434.html
Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии
Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии
Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра атаковали заграждения полиции из-за запрета на религиозное шествие в связи с ростом числа... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:00
2021-03-30T19:00
2021-03-30T19:00
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махараштра
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости. Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра атаковали заграждения полиции из-за запрета на религиозное шествие в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, ранения получили по меньшей мере четверо полицейских.Инцидент произошел в городе Нандед, который является одним из центров паломничества сикхов. На распространившемся в соцсетях видео можно увидеть, как вооруженные мечами люди выбегают из гурдвары - храма сикхов - и нападают на ряды полиции в связи с запретом на традиционное шествие в рамках праздника Хола Мохалла.Хола Мохалла, также называемый Хола, - это трехдневный сикхский праздник, в рамках которого проходит шествие, где сикхи, в частности, демонстрируют свои боевые навыки.По словам суперинтенданта полиции Прамода Кумара Шевале, власти проинформировали гурдвару о том, что не допустят шествия сикхов в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. За последние дни Махараштра стала лидером среди штатов Индии по числу заболевших COVID. Только за минувшие сутки медики штата выявили 31,6 тысячи новых заболевших, всего лечение в штате получают почти 338 тысяч человек."Мы поговорили с властями гурдвары и священниками и объяснили им ситуацию. Они согласились, что в этом году шествие не будет проводиться, а в комплексе будет проводиться сдержанное празднование", - сказал Шевале.По его словам, ряд сикхов не были согласны с приказом о запрете шествия. В итоге около 300 сикхов выбежали из ворот гурдвары и напали на ряды полиции.По итогам столкновений полиция зарегистрировала дела о покушении на убийство, причинение вреда с помощью оружия, неповиновению приказу государственного служащего и нарушении государственных правил безопасности во время пандемии коронавируса. Задержаны около 20 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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махараштра, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости.
Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра
атаковали заграждения полиции из-за запрета на религиозное шествие в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, ранения получили по меньшей мере четверо полицейских.
Инцидент произошел в городе Нандед, который является одним из центров паломничества сикхов. На распространившемся в соцсетях видео можно увидеть, как вооруженные мечами люди выбегают из гурдвары - храма сикхов - и нападают на ряды полиции в связи с запретом на традиционное шествие в рамках праздника Хола Мохалла.
Хола Мохалла, также называемый Хола, - это трехдневный сикхский праздник, в рамках которого проходит шествие, где сикхи, в частности, демонстрируют свои боевые навыки.
По словам суперинтенданта полиции Прамода Кумара Шевале, власти проинформировали гурдвару о том, что не допустят шествия сикхов в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. За последние дни Махараштра стала лидером среди штатов Индии
по числу заболевших COVID. Только за минувшие сутки медики штата выявили 31,6 тысячи новых заболевших, всего лечение в штате получают почти 338 тысяч человек.
"Мы поговорили с властями гурдвары и священниками и объяснили им ситуацию. Они согласились, что в этом году шествие не будет проводиться, а в комплексе будет проводиться сдержанное празднование", - сказал Шевале.
По его словам, ряд сикхов не были согласны с приказом о запрете шествия. В итоге около 300 сикхов выбежали из ворот гурдвары и напали на ряды полиции.
По итогам столкновений полиция зарегистрировала дела о покушении на убийство, причинение вреда с помощью оружия, неповиновению приказу государственного служащего и нарушении государственных правил безопасности во время пандемии коронавируса. Задержаны около 20 человек.