https://ria.ru/20210330/sikkhi-1603504434.html

Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии

Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии

Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра атаковали заграждения полиции из-за запрета на религиозное шествие в связи с ростом числа... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:00

2021-03-30T19:00

2021-03-30T19:00

религия и мировоззрение

махараштра

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/69086/94/690869472_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_93759831f9e2ac1c7c8dede1f1991350.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости. Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра атаковали заграждения полиции из-за запрета на религиозное шествие в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, ранения получили по меньшей мере четверо полицейских.Инцидент произошел в городе Нандед, который является одним из центров паломничества сикхов. На распространившемся в соцсетях видео можно увидеть, как вооруженные мечами люди выбегают из гурдвары - храма сикхов - и нападают на ряды полиции в связи с запретом на традиционное шествие в рамках праздника Хола Мохалла.Хола Мохалла, также называемый Хола, - это трехдневный сикхский праздник, в рамках которого проходит шествие, где сикхи, в частности, демонстрируют свои боевые навыки.По словам суперинтенданта полиции Прамода Кумара Шевале, власти проинформировали гурдвару о том, что не допустят шествия сикхов в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. За последние дни Махараштра стала лидером среди штатов Индии по числу заболевших COVID. Только за минувшие сутки медики штата выявили 31,6 тысячи новых заболевших, всего лечение в штате получают почти 338 тысяч человек."Мы поговорили с властями гурдвары и священниками и объяснили им ситуацию. Они согласились, что в этом году шествие не будет проводиться, а в комплексе будет проводиться сдержанное празднование", - сказал Шевале.По его словам, ряд сикхов не были согласны с приказом о запрете шествия. В итоге около 300 сикхов выбежали из ворот гурдвары и напали на ряды полиции.По итогам столкновений полиция зарегистрировала дела о покушении на убийство, причинение вреда с помощью оружия, неповиновению приказу государственного служащего и нарушении государственных правил безопасности во время пандемии коронавируса. Задержаны около 20 человек.

https://ria.ru/20210329/kholi-1603320070.html

махараштра

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махараштра, индия, в мире