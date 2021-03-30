Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210330/sikkhi-1603504434.html
Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии
Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии
Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра атаковали заграждения полиции из-за запрета на религиозное шествие в связи с ростом числа... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:00
2021-03-30T19:00
религия и мировоззрение
махараштра
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/69086/94/690869472_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_93759831f9e2ac1c7c8dede1f1991350.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости. Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра атаковали заграждения полиции из-за запрета на религиозное шествие в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, ранения получили по меньшей мере четверо полицейских.Инцидент произошел в городе Нандед, который является одним из центров паломничества сикхов. На распространившемся в соцсетях видео можно увидеть, как вооруженные мечами люди выбегают из гурдвары - храма сикхов - и нападают на ряды полиции в связи с запретом на традиционное шествие в рамках праздника Хола Мохалла.Хола Мохалла, также называемый Хола, - это трехдневный сикхский праздник, в рамках которого проходит шествие, где сикхи, в частности, демонстрируют свои боевые навыки.По словам суперинтенданта полиции Прамода Кумара Шевале, власти проинформировали гурдвару о том, что не допустят шествия сикхов в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. За последние дни Махараштра стала лидером среди штатов Индии по числу заболевших COVID. Только за минувшие сутки медики штата выявили 31,6 тысячи новых заболевших, всего лечение в штате получают почти 338 тысяч человек."Мы поговорили с властями гурдвары и священниками и объяснили им ситуацию. Они согласились, что в этом году шествие не будет проводиться, а в комплексе будет проводиться сдержанное празднование", - сказал Шевале.По его словам, ряд сикхов не были согласны с приказом о запрете шествия. В итоге около 300 сикхов выбежали из ворот гурдвары и напали на ряды полиции.По итогам столкновений полиция зарегистрировала дела о покушении на убийство, причинение вреда с помощью оружия, неповиновению приказу государственного служащего и нарушении государственных правил безопасности во время пандемии коронавируса. Задержаны около 20 человек.
https://ria.ru/20210329/kholi-1603320070.html
махараштра
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/69086/94/690869472_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_f65f5461e5613191a5760eed997ef60b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
махараштра, индия, в мире

Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии

19:00 30.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ПахомовЗанятия и учебные бои на мечах в школе сикхских боевых искусств в городе Тарн-Таран (Индия)
Занятия и учебные бои на мечах в школе сикхских боевых искусств в городе Тарн-Таран (Индия) - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости. Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра атаковали заграждения полиции из-за запрета на религиозное шествие в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, ранения получили по меньшей мере четверо полицейских.
Инцидент произошел в городе Нандед, который является одним из центров паломничества сикхов. На распространившемся в соцсетях видео можно увидеть, как вооруженные мечами люди выбегают из гурдвары - храма сикхов - и нападают на ряды полиции в связи с запретом на традиционное шествие в рамках праздника Хола Мохалла.
Хола Мохалла, также называемый Хола, - это трехдневный сикхский праздник, в рамках которого проходит шествие, где сикхи, в частности, демонстрируют свои боевые навыки.
По словам суперинтенданта полиции Прамода Кумара Шевале, власти проинформировали гурдвару о том, что не допустят шествия сикхов в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. За последние дни Махараштра стала лидером среди штатов Индии по числу заболевших COVID. Только за минувшие сутки медики штата выявили 31,6 тысячи новых заболевших, всего лечение в штате получают почти 338 тысяч человек.
Празднование фестиваля Холи в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 17:59
Буйство красок и безграничное веселье на фестивале Холи в Индии
"Мы поговорили с властями гурдвары и священниками и объяснили им ситуацию. Они согласились, что в этом году шествие не будет проводиться, а в комплексе будет проводиться сдержанное празднование", - сказал Шевале.
По его словам, ряд сикхов не были согласны с приказом о запрете шествия. В итоге около 300 сикхов выбежали из ворот гурдвары и напали на ряды полиции.
По итогам столкновений полиция зарегистрировала дела о покушении на убийство, причинение вреда с помощью оружия, неповиновению приказу государственного служащего и нарушении государственных правил безопасности во время пандемии коронавируса. Задержаны около 20 человек.
 
Религия и мировоззрениеМахараштраИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния