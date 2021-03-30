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Силовики начали штурм дома в Мытищах, где забаррикадировался мужчина
Силовики начали штурм дома в Мытищах, где забаррикадировался мужчина
Силовики во вторник днем начали штурм дома в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, откуда мужчина открыл стрельбу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:43
2021-03-30T13:43
2021-03-30T20:36
стрельба в мытищах
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Силовики во вторник днем начали штурм дома в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, откуда мужчина открыл стрельбу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Начался штурм", — сказал собеседник агентства. Ситуация уточняется.
https://ria.ru/20201013/strelba-1579642640.html
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стрельба в мытищах, мытищи, происшествия