https://ria.ru/20210330/seredenko-1603537581.html

Главред Baltnews прокомментировал арест правозащитника Середенко

Главред Baltnews прокомментировал арест правозащитника Середенко

Арест эстонского юриста-правозащитника Сергея Середенко по подозрению в антигосударственной деятельности является одним из эпизодов политических репрессий... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T21:57

2021-03-30T21:57

2021-03-30T22:27

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Арест эстонского юриста-правозащитника Сергея Середенко по подозрению в антигосударственной деятельности является одним из эпизодов политических репрессий против друзей России и активистов русской диаспоры в Прибалтике, заявил главред портала Baltnews Андрей Стариков.Ранее пресс-секретарь государственной прокуратуры Эстонии Кайри Кюнгас заявила, что по ходатайству прокуратуры суд заключил Середенко под стражу. Его подозревают в антигосударственной деятельности. Середенко был задержан в начале марта."Это политическое давление, политические репрессии, которым не место в 21-м веке на пространстве Евросоюза и государств-членов ОБСЕ… В Прибалтике пытаются криминализировать любые контакты собственных граждан с Россией, будь то политические, дипломатические, культурные контакты или хозяйственные. По имеющейся информации, именно за свою принадлежность, за свои связи культурные, академические связи с Россией, – Середенко еще и ученый-правовед, – сейчас он становится жертвой политических репрессий", - заявил РИА Новости Стариков.Он напомнил, что Середенко сотрудничал с порталом Baltnews в качестве публициста. "Комок политических репрессий в отношении друзей России и российских соотечественников в Прибалтике обрастает новыми эпизодами. Он, как снежный ком, катится с горы, вбирая в себя все новые жертвы балтийских режимов. Как мы понимаем, на этом наши оппоненты, наши контрагенты в лице прибалтийских официальных и силовых структур останавливаться не собираются, давление будет расти, будут новые эпизоды", - опасается Стариков.Главред портала заверил, что Baltnews окажет Середенко всю необходимую поддержку, отмечая, что арестованный правозащитник является большим другом для России.Стариков отметил также, что о деле Середенко мало информации, так как правоохранительные органы Прибалтики в таких случаях берут с подозреваемых подписку о неразглашении материалов дела. Однако по статьям, по которым обвиняют правозащитника, ему может грозить до шести лет тюрьмы, отметил главред Baltnews.

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

https://ria.ru/20210311/krym-1600824808.html

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обсе, прибалтика, евросоюз, эстония, в мире