Президента Армении заподозрили в сокрытии британского гражданства
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
ЕРЕВАН, 30 мар – РИА Новости. Президента Армении Армена Саркисяна обвиняют в сокрытии второго гражданства при вступлении в должность, заявление по этому вопросу в Генпрокуратуру подала группа адвокатов, сообщил во вторник председатель палаты адвокатов страны Ара Зограбян.
"Пятьдесят три адвоката подали в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении в связи с сокрытием президентом Армении Арменом Саркисяном факта двойного гражданства", - написал Зограбян в Facebook.
По его словам, в заявлении отмечается, что Саркисян в 2003-2012 годах как минимум десять лет имел британское гражданство и был избран президентом Армении 2 марта 2018 года вопреки требованию быть только гражданином Армении в течение последних шести лет.
"Армен Саркисян мог быть избран президентом Республики Армения только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года", - отметил Зограбян.
Армен Саркисян три раза возглавлял армянскую дипмиссию в Великобритании - с 1993 по 1996 годы, с 1998-го по 2000-й и с 2013-го по 2018-й. Новогодние праздники Саркисян также проводил в Великобритании, где у него выявили коронавирус.
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