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Президента Армении заподозрили в сокрытии британского гражданства
Президента Армении заподозрили в сокрытии британского гражданства
Президента Армении Армена Саркисяна обвиняют в сокрытии второго гражданства при вступлении в должность, заявление по этому вопросу в Генпрокуратуру подала... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:43
2021-03-30T17:43
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ЕРЕВАН, 30 мар – РИА Новости. Президента Армении Армена Саркисяна обвиняют в сокрытии второго гражданства при вступлении в должность, заявление по этому вопросу в Генпрокуратуру подала группа адвокатов, сообщил во вторник председатель палаты адвокатов страны Ара Зограбян."Пятьдесят три адвоката подали в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении в связи с сокрытием президентом Армении Арменом Саркисяном факта двойного гражданства", - написал Зограбян в Facebook.По его словам, в заявлении отмечается, что Саркисян в 2003-2012 годах как минимум десять лет имел британское гражданство и был избран президентом Армении 2 марта 2018 года вопреки требованию быть только гражданином Армении в течение последних шести лет.Армен Саркисян три раза возглавлял армянскую дипмиссию в Великобритании - с 1993 по 1996 годы, с 1998-го по 2000-й и с 2013-го по 2018-й. Новогодние праздники Саркисян также проводил в Великобритании, где у него выявили коронавирус.
https://ria.ru/20210323/armeniya-1602503210.html
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армен саркисян, великобритания, армения, в мире

Президента Армении заподозрили в сокрытии британского гражданства

17:43 30.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 30 мар – РИА Новости. Президента Армении Армена Саркисяна обвиняют в сокрытии второго гражданства при вступлении в должность, заявление по этому вопросу в Генпрокуратуру подала группа адвокатов, сообщил во вторник председатель палаты адвокатов страны Ара Зограбян.
"Пятьдесят три адвоката подали в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении в связи с сокрытием президентом Армении Арменом Саркисяном факта двойного гражданства", - написал Зограбян в Facebook.
По его словам, в заявлении отмечается, что Саркисян в 2003-2012 годах как минимум десять лет имел британское гражданство и был избран президентом Армении 2 марта 2018 года вопреки требованию быть только гражданином Армении в течение последних шести лет.
"Армен Саркисян мог быть избран президентом Республики Армения только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года", - отметил Зограбян.
Армен Саркисян три раза возглавлял армянскую дипмиссию в Великобритании - с 1993 по 1996 годы, с 1998-го по 2000-й и с 2013-го по 2018-й. Новогодние праздники Саркисян также проводил в Великобритании, где у него выявили коронавирус.
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