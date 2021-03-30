https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603518335.html

Лукашенко ввел ответные санкции против Евросоюза

Лукашенко ввел ответные санкции против Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в республику отдельных товаров и на импорт услуг юридических... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:00

2021-03-30T19:00

2021-03-30T21:19

александр лукашенко

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в республику отдельных товаров и на импорт услуг юридических лиц государств, которые ввели санкции против официального Минска, сообщается во вторник на сайте главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта подписал указ № 128 "О применении специальных мер". Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь", — говорится в сообщении.Согласно сообщению, "указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц".Уточняется, что конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска. Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно ввел три санкционных списка, всего в них числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/boris-1602757273.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире