В посольстве России в Австралии предупредили об ответных мерах на санкции
13:06 30.03.2021 (обновлено: 13:16 30.03.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные Австралией из-за строительства Крымского моста, - это недружественный шаг, который не останется без последствий, сказал РИА Новости пресс-атташе посольства Илья Рощенков.
Ранее Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста.
"Расцениваем это как недружественный шаг, который, разумеется, не останется без последствий", - сказали в дипмиссии.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".