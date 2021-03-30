https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603437610.html

В посольстве России в Австралии предупредили об ответных мерах на санкции

В посольстве России в Австралии предупредили об ответных мерах на санкции

Антироссийские санкции, введенные Австралией из-за строительства Крымского моста, - это недружественный шаг, который не останется без последствий, сказал РИА... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:06

2021-03-30T13:06

2021-03-30T13:16

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австралия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные Австралией из-за строительства Крымского моста, - это недружественный шаг, который не останется без последствий, сказал РИА Новости пресс-атташе посольства Илья Рощенков.Ранее Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210330/krym-1603399359.html

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россия, австралия, политика