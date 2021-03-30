Австралия ввела новые санкции против России из-за Крымского моста
03:35 30.03.2021 (обновлено: 09:23 30.03.2021)
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщает министерство иностранных дел страны.
"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", — говорится в заявлении главы австралийского МИД Мариз Пейн.
Согласно документу, Пейн называет строительство Крымского моста "попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом". Министр также обвиняет россиянина и компании, попавшие под ограничения, в намерении якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.
Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей об установлении ограничений.
Как говорится в заявлении австралийского МИД, с момента воссоединения Крыма с Россией Канберра ввела санкции в отношении уже не менее 168 физических лиц и 52 компаний.
Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".