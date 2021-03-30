https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603385343.html

Австралия ввела новые санкции против России из-за Крымского моста

Австралия ввела новые санкции против России из-за Крымского моста

Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T03:35

2021-03-30T03:35

2021-03-30T09:23

мариз пейн

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крымский мост

санкции в отношении россии

австралия

республика крым

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщает министерство иностранных дел страны.Согласно документу, Пейн называет строительство Крымского моста "попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом". Министр также обвиняет россиянина и компании, попавшие под ограничения, в намерении якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова. Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей об установлении ограничений.Как говорится в заявлении австралийского МИД, с момента воссоединения Крыма с Россией Канберра ввела санкции в отношении уже не менее 168 физических лиц и 52 компаний.Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603203288.html

https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603384340.html

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мариз пейн, москва, канада, россия, крымский мост, санкции в отношении россии, австралия, республика крым, в мире