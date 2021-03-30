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Австралия ввела новые санкции против России из-за Крымского моста
Австралия ввела новые санкции против России из-за Крымского моста
Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T03:35
2021-03-30T09:23
мариз пейн
москва
канада
россия
крымский мост
санкции в отношении россии
австралия
республика крым
в мире
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщает министерство иностранных дел страны.Согласно документу, Пейн называет строительство Крымского моста "попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом". Министр также обвиняет россиянина и компании, попавшие под ограничения, в намерении якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова. Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей об установлении ограничений.Как говорится в заявлении австралийского МИД, с момента воссоединения Крыма с Россией Канберра ввела санкции в отношении уже не менее 168 физических лиц и 52 компаний.Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603203288.html
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мариз пейн, москва, канада, россия, крымский мост, санкции в отношении россии, австралия, республика крым, в мире

Австралия ввела новые санкции против России из-за Крымского моста

03:35 30.03.2021 (обновлено: 09:23 30.03.2021)
 
© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в КрымКрымский мост зимой 2021 года
Крымский мост зимой 2021 года - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в Крым
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщает министерство иностранных дел страны.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", — говорится в заявлении главы австралийского МИД Мариз Пейн.

Согласно документу, Пейн называет строительство Крымского моста "попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом". Министр также обвиняет россиянина и компании, попавшие под ограничения, в намерении якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.
Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей об установлении ограничений.
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Как говорится в заявлении австралийского МИД, с момента воссоединения Крыма с Россией Канберра ввела санкции в отношении уже не менее 168 физических лиц и 52 компаний.
Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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