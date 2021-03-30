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https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603384593.html
Канада ввела новые ограничения против россиян
Канада ввела новые ограничения против россиян
Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые ограничительные меры против двух российских граждан и четырех фирм за "оккупацию и аннексию" Крыма,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T03:11
2021-03-30T04:50
россия
крымская железная дорога
михаил шеремет
госдума рф
евросоюз
томмот
оттава
канада
республика крым
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые ограничительные меры против двух российских граждан и четырех фирм за "оккупацию и аннексию" Крыма, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Под санкции попали:По законам Канады, санкции включают в себя заморозку активов на территории государства и запрет на сделки с членами черного списка. Им также запрещено предоставлять финансовые услуги.В внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что новые санкции согласованы с действиями Евросоюза, Великобритании и Австралии.Реакция РоссииДепутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал глупостью санкции, введенные Канадой из-за полуострова, так как они вредят отношениям между двумя странами.Парламентарий также добавил, что санкционная политика Оттавы "не делает ей чести".Шеремет подчеркнул, что сейчас экономика России стала более устойчивой и меньше зависит от "настроения" стран Запада.Влияние на российскую экономикуПо мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева новые ограничительные меры со стороны Канады безобидны для российской экономики, но оставляют неприятный осадок.Он напомнил, что санкционный режим по Крымскому полуострову действует в Канаде с 2014 года.Однако эксперт отметил, что такой шаг со стороны Оттавы станет "политическим раздражителем" для отношений двух стран.Он добавил, что не считает нужным серьезно воспринимать подобный шаг со стороны Канады, но тем не менее отметил, что "осадок, конечно остается".
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россия, крымская железная дорога, михаил шеремет, госдума рф, евросоюз, томмот, оттава, канада, республика крым, в мире

Канада ввела новые ограничения против россиян

03:11 30.03.2021 (обновлено: 04:50 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Ялте
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые ограничительные меры против двух российских граждан и четырех фирм за "оккупацию и аннексию" Крыма, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Под санкции попали:
  • Александр Николаевич Ганов;
  • Леонид Кронидович Рыженькин;
  • ОАО "Ленпромтранспроект";
  • АО "Управление строительства железнодорожной линии "Беркакит — Томмот — Якутск";
  • ФГУП "Крымская железная дорога";
  • ООО "Крымская первая страховая компания".
По законам Канады, санкции включают в себя заморозку активов на территории государства и запрет на сделки с членами черного списка. Им также запрещено предоставлять финансовые услуги.
В внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что новые санкции согласованы с действиями Евросоюза, Великобритании и Австралии.
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В Совфеде назвали санкционную политику западных стран болезнью

Реакция России

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал глупостью санкции, введенные Канадой из-за полуострова, так как они вредят отношениям между двумя странами.
"Санкции уже не вызывают никаких эмоций. Мы смотрим на них спокойно. Запад использует санкции как инструмент давления и войны против крымчан и их демократического выбора, против правды. Санкции Канады – это большая глупость и недальновидность политиков, стоящих у власти. Они непродуктивны, деструктивны и вредят отношениям между нашими народами", — сказал РИА Новости Шеремет.
Парламентарий также добавил, что санкционная политика Оттавы "не делает ей чести".
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Шеремет подчеркнул, что сейчас экономика России стала более устойчивой и меньше зависит от "настроения" стран Запада.
"Поэтому Канаде стоит не завидовать успехам России и пытаться сдержать ее, а лучше заняться развитием дружеских отношений", – сказал депутат.

Влияние на российскую экономику

По мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева новые ограничительные меры со стороны Канады безобидны для российской экономики, но оставляют неприятный осадок.
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Он напомнил, что санкционный режим по Крымскому полуострову действует в Канаде с 2014 года.
"Меры эти можно считать для экономики безобидными, и большой погоды для наших торговых отношений они не сделают", – сказал Тимофеев.
Однако эксперт отметил, что такой шаг со стороны Оттавы станет "политическим раздражителем" для отношений двух стран.

"Но, естественно, эти меры ничего не изменят и в общем их можно считать символическими. Жест маловредный, но неприятный ", — считает Тимофеев.

Он добавил, что не считает нужным серьезно воспринимать подобный шаг со стороны Канады, но тем не менее отметил, что "осадок, конечно остается".
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