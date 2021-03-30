https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603384593.html

Канада ввела новые ограничения против россиян

Канада ввела новые ограничения против россиян

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые ограничительные меры против двух российских граждан и четырех фирм за "оккупацию и аннексию" Крыма,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T03:11

2021-03-30T03:11

2021-03-30T04:50

россия

крымская железная дорога

михаил шеремет

госдума рф

евросоюз

томмот

оттава

канада

республика крым

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые ограничительные меры против двух российских граждан и четырех фирм за "оккупацию и аннексию" Крыма, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Под санкции попали:По законам Канады, санкции включают в себя заморозку активов на территории государства и запрет на сделки с членами черного списка. Им также запрещено предоставлять финансовые услуги.В внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что новые санкции согласованы с действиями Евросоюза, Великобритании и Австралии.Реакция РоссииДепутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал глупостью санкции, введенные Канадой из-за полуострова, так как они вредят отношениям между двумя странами.Парламентарий также добавил, что санкционная политика Оттавы "не делает ей чести".Шеремет подчеркнул, что сейчас экономика России стала более устойчивой и меньше зависит от "настроения" стран Запада.Влияние на российскую экономикуПо мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева новые ограничительные меры со стороны Канады безобидны для российской экономики, но оставляют неприятный осадок.Он напомнил, что санкционный режим по Крымскому полуострову действует в Канаде с 2014 года.Однако эксперт отметил, что такой шаг со стороны Оттавы станет "политическим раздражителем" для отношений двух стран.Он добавил, что не считает нужным серьезно воспринимать подобный шаг со стороны Канады, но тем не менее отметил, что "осадок, конечно остается".

https://ria.ru/20210329/sanktsii-1603377241.html

https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603384340.html

https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603203288.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/ekonomika-1602917259.html

россия

томмот

оттава

канада

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крымская железная дорога, михаил шеремет, госдума рф, евросоюз, томмот, оттава, канада, республика крым, в мире