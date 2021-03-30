В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
"Очередные антироссийские санкции Канады по Крыму, основанные на лжи, фальсификации истории и игнорировании реальности, абсолютно бесперспективны и противоречат не только международному праву, но и гуманитарным принципам", - говорится в заявлении диппредставительства.
Посольство, призвав не сомневаться, что Крым – это часть России, заявило, что несмотря на "наказания" западных стран, железная дорога, против строителей и операторов которой вводят ограничения, будет продолжать работать.
"Сколько бы ни наказывали западные покровители киевского режима строителей и операторов железной дороги, соединяющей полуостров с Россией, она успешно работает и будет служить на благо нашей страны", - добавили в посольстве.
Ранее МИД Канады объявил о расширении санкций против России в связи с Крымом. Новые санкции введены в отношении Александра Ганова, Леонида Рыженькина, а также против компаний "Ленпромтранпроект" и управления строительства ж/д линии "Беркакит-Томмот-Якутск". Как говорится в заявлении канадского ведомства, "эти дополнительные меры согласованы с действиями, предпринимаемыми ЕС и Великобританией, а также в координации с Австралией, и являются дополнением к ранее введенным санкциям".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".