https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603384340.html

В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными

В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными

Очередные санкции Канады против России в связи с Крымом бесперспективны, не соответствуют реальности и основаны на лжи, сообщило посольство России в Канаде,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T02:57

2021-03-30T02:57

2021-03-30T02:57

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Очередные санкции Канады против России в связи с Крымом бесперспективны, не соответствуют реальности и основаны на лжи, сообщило посольство России в Канаде, заявление которого поступило в распоряжение РИА Новости.Посольство, призвав не сомневаться, что Крым – это часть России, заявило, что несмотря на "наказания" западных стран, железная дорога, против строителей и операторов которой вводят ограничения, будет продолжать работать."Сколько бы ни наказывали западные покровители киевского режима строителей и операторов железной дороги, соединяющей полуостров с Россией, она успешно работает и будет служить на благо нашей страны", - добавили в посольстве.Ранее МИД Канады объявил о расширении санкций против России в связи с Крымом. Новые санкции введены в отношении Александра Ганова, Леонида Рыженькина, а также против компаний "Ленпромтранпроект" и управления строительства ж/д линии "Беркакит-Томмот-Якутск". Как говорится в заявлении канадского ведомства, "эти дополнительные меры согласованы с действиями, предпринимаемыми ЕС и Великобританией, а также в координации с Австралией, и являются дополнением к ранее введенным санкциям".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210329/sanktsii-1603373913.html

https://ria.ru/20210329/sanktsii-1603375095.html

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