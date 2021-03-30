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Санду не отказывается от диалога с Россией, заявил Песков
Санду не отказывается от диалога с Россией, заявил Песков
Президент Молдавии Майя Санду не отказывается от диалога с Россией при декларировании разновекторности с упором на евроинтеграцию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:34
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майя санду
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не отказывается от диалога с Россией при декларировании разновекторности с упором на евроинтеграцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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майя санду, дмитрий песков

Санду не отказывается от диалога с Россией, заявил Песков

08:34 30.03.2021 (обновлено: 09:18 30.03.2021)
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не отказывается от диалога с Россией при декларировании разновекторности с упором на евроинтеграцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут. У нас очень тесные связи с Молдовой. Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте. И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".

 
Майя СандуДмитрий Песков
 
 
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