Санду не отказывается от диалога с Россией, заявил Песков
08:34 30.03.2021 (обновлено: 09:18 30.03.2021)
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
© Sputnik / Михай Карауш
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не отказывается от диалога с Россией при декларировании разновекторности с упором на евроинтеграцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут. У нас очень тесные связи с Молдовой. Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте. И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".