Санду не отказывается от диалога с Россией, заявил Песков

"Новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут. У нас очень тесные связи с Молдовой. Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте. И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".