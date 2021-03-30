https://ria.ru/20210330/sanakoev-1603432765.html

Санакоев рассказал к чему может привести санкционная политика Запада

Санакоев рассказал к чему может привести санкционная политика Запада

Руководитель Центра исследований АТР, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член РСМД Сергей Санакоев рассказал Radio Metro FM102.4 к... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:49

2021-03-30T12:49

2021-03-30T12:49

россия-китай: главное

сергей санакоев

китай

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МОСКВА, 30 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Руководитель Центра исследований АТР, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член РСМД Сергей Санакоев рассказал Radio Metro FM102.4 к чему может привести санкционная политика запада в отношении Китая, России и других стран.- Мы не первый раз сталкиваемся с санкциями. Знакомы. Санкции стали неотъемлемым инструментом в руках глобалистов против своих противников. Санкции вводились в разное время против Советского Союза, против Китайской Народной Республики, против КНДР и Ирана, против России, и т.д. Если вспомнить формальные причины объявления санкций, то можно констатировать, что санкции никогда в истории не достигли тех целей, ради которых они вводились. Но, именно таким недобросовестным путём санкций Запад решает проблемы конкурентной борьбы. В этот раз американцы со своими марионетками превзошли самих себя. Причиной нынешнего витка их санкционного обострения они назвали "ущемление прав человека в Синьцзян-Уйгурском АР КНР". И тут их цинизм зашкаливает во всех смыслах. Во-первых, им даже невдомек, насколько высоки стандарты межнациональных отношений в КНР. По сути, в Китае не существует такой проблемы. Также, как в своё время не было такой проблемы в Советском Союзе. Мы все жили единым народом, не деля себя на разные национальности. Также в сегодняшнем многонациональном Китае. За четверть века своих многочисленных визитов в Китай, мне посчастливилось бывать во всех его уголках, включая все регионы с компактным проживанием миноритарных национальностей. Таких как, Тибет, АР Внутренняя Монголия и др. Я часто бывал в Синьцзян-Уйгурском АР, и никогда не замечал там ущемления прав национальных меньшинств. Наоборот, будучи сам представителям малой народности, я был впечатлён опытом особо бережного отношения Центрального правительства Китая к вопросам культурного и экономического развития самобытных национальных общин. В Китае не принято спрашивать встречного о его национальности. Спрашивают, из какой он провинции. Это тоже из китайского менталитета. Не сумев понять китайский характер, Запад пытается обвинить их ровно в том, что происходит у него самого, в ранее не виданных масштабах. Наплыв иммигрантов, разлад в Евросоюзе, оживление националистов разных мастей, движения BLM и события в Вашингтоне в начале года показывают о тотальном обострении межнациональных и межцивилизационных отношений. Во-вторых, объявляя экономические санкции одновременно в адрес и Китая и России, и не снимая санкций против Ирана и КНДР, Запад сам "отстреливает себе ногу" Ведь таким образом, он наносит непоправимый удар по своим же "ценностям свободного мира", ради сохранения которых он, якобы, ратует. И это на фоне серьезного кризиса существующих мировых экономических институтов: ВТО, МВФ, МБ, да и всей "Бреттон-Вудской" мировой финансовой системы. А вот процессы, которые инициируются нашими странами, напротив, становятся в Мире все более весомыми. К слову говоря, население стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества сегодня, превышает половину человечества. Все более прагматично растут расчёты в национальных валютах между странами БРИКС. В Шанхае работает "Новый банк развития БРИКС", который вместе с АБИИ уже прозвали альтернативой Мирового Банка. Есть готовность к эмиссии синтетической валюты, которая постепенно сможет заменить доллар США в функции средства платежа в международных отношениях. С 2015 года ведется комплексная и систематическая работа по сопряжению важнейших внешнеэкономических инициатив Китая и России - строительства ЕАЭС и инициативы "Пояс и Путь". Эту работу в экспертных кругах двух стран уже прозвали "интеграцией интеграций". Китай также достиг важного успеха в подписании соглашения о "Всестороннем региональном экономическом партнёрстве". Важной характеристикой создания перечисленных новых институтов является их открытость. И это коренным образом отличает новые нормы миропорядка от устаревшей модели глобализма по Западному сценарию. Так что же с санкциями?Стоит ли их боятся? Невозможно отрицать ущерб, которые они нанесут экономикам наших стран. Однако, уже совершенно очевидно, что каждый последующий акт санкционной войны, развязанной США все больше бьет по действующему устройству миропорядка, и приводит к изоляции самих стран Запада. И если раньше торговые войны заканчивались поиском компромиссов с учётом превосходства "гегемона" и его сетелитов в силе, то сейчас расклад таков, что Западу придётся считаться с реалиями нарастающего многополярного и многообразного мира.

https://ria.ru/20210325/otnosheniya-1602804375.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/immigratsiya-1598868521.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/1603101971.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей санакоев, китай