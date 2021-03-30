Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/rudnik-1603429858.html
В Приморье обрушился рудник
В Приморье обрушился рудник
Порода обрушилась на руднике в Приморском крае в ходе подрывных работ, под завалами может находиться один рабочий, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:24
2021-03-30T12:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg
МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 30 мар - РИА Новости. Порода обрушилась на руднике в Приморском крае в ходе подрывных работ, под завалами может находиться один рабочий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."При проведении подрывных работ на руднике "Королевский" произошло обрушение породы в штольне… Под завалами может находиться один человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, на поверхность уже выведены более 20 горнорабочих."Поступила информация об обрушении породы в штольне рудника "Королевский" при проведении подрывных работ. На место происшествия убыли горноспасатели Дальнегорского ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть) - 15 человек, две единицы техники. По предварительной информации, в аварийной выработке находится горняк. Смена из выработки выведена", - сказал в свою очередь РИА Новости представитель краевого правительства.За последние недели это уже второе ЧП на данном руднике, принадлежащем компании "Дальполиметалл". 17 марта в результате обрушения на "Королевском" оказались заблокированы два горняка – через четыре часа их спасли сотрудники МЧС. Одному из мужчин травмировало ноги.Согласно информации на сайте компании "Дальполиметалл", участок "Королевский" (именно участок, не весь рудник) рудника "Николаевский" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности - 15–250 метров.
https://ria.ru/20210317/rudnik-1601572411.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_bd2ef38d8d40d6122473ec85565b0e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия

В Приморье обрушился рудник

12:24 30.03.2021 (обновлено: 12:48 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 30 мар - РИА Новости. Порода обрушилась на руднике в Приморском крае в ходе подрывных работ, под завалами может находиться один рабочий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"При проведении подрывных работ на руднике "Королевский" произошло обрушение породы в штольне… Под завалами может находиться один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на поверхность уже выведены более 20 горнорабочих.
"Поступила информация об обрушении породы в штольне рудника "Королевский" при проведении подрывных работ. На место происшествия убыли горноспасатели Дальнегорского ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть) - 15 человек, две единицы техники. По предварительной информации, в аварийной выработке находится горняк. Смена из выработки выведена", - сказал в свою очередь РИА Новости представитель краевого правительства.
За последние недели это уже второе ЧП на данном руднике, принадлежащем компании "Дальполиметалл". 17 марта в результате обрушения на "Королевском" оказались заблокированы два горняка – через четыре часа их спасли сотрудники МЧС. Одному из мужчин травмировало ноги.
Согласно информации на сайте компании "Дальполиметалл", участок "Королевский" (именно участок, не весь рудник) рудника "Николаевский" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности - 15–250 метров.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 05:10
В Приморье достали из рудника второго заблокированного горняка
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
Лента новостейМолния