https://ria.ru/20210330/rudnik-1603429858.html

В Приморье обрушился рудник

В Приморье обрушился рудник

Порода обрушилась на руднике в Приморском крае в ходе подрывных работ, под завалами может находиться один рабочий, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:24

2021-03-30T12:24

2021-03-30T12:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

происшествия

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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 30 мар - РИА Новости. Порода обрушилась на руднике в Приморском крае в ходе подрывных работ, под завалами может находиться один рабочий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."При проведении подрывных работ на руднике "Королевский" произошло обрушение породы в штольне… Под завалами может находиться один человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, на поверхность уже выведены более 20 горнорабочих."Поступила информация об обрушении породы в штольне рудника "Королевский" при проведении подрывных работ. На место происшествия убыли горноспасатели Дальнегорского ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть) - 15 человек, две единицы техники. По предварительной информации, в аварийной выработке находится горняк. Смена из выработки выведена", - сказал в свою очередь РИА Новости представитель краевого правительства.За последние недели это уже второе ЧП на данном руднике, принадлежащем компании "Дальполиметалл". 17 марта в результате обрушения на "Королевском" оказались заблокированы два горняка – через четыре часа их спасли сотрудники МЧС. Одному из мужчин травмировало ноги.Согласно информации на сайте компании "Дальполиметалл", участок "Королевский" (именно участок, не весь рудник) рудника "Николаевский" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности - 15–250 метров.

https://ria.ru/20210317/rudnik-1601572411.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия