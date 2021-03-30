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Полянский объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом
Полянский объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом
Российскому дипломату на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом было бы нелогично что-либо говорить, принимая во внимание... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T23:50
2021-03-30T23:50
россия
дмитрий полянский
василий небензя
совет безопасности оон
джо байден
сша
в мире
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ООН, 30 мар – РИА Новости. Российскому дипломату на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом было бы нелогично что-либо говорить, принимая во внимание недавние события в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее в марте Байден провел виртуальную встречу с постпредами стран СБ ООН. От России участвовала заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева. РФ была единственной страной, от которой присутствовал не постпред, также Евстигнеева, в отличие от коллег, не брала слова."Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст", - добавил он.Он отметил, что Евстигнеева - весьма высокопоставленный и уважаемый дипломат. Однако, по его словам, приглашение от США принять участие в этом мероприятии пришло в последний момент – накануне дня встречи. Как пояснил Полянский, у постпреда РФ при ООН Василия Небензи был уже запланирован ряд мероприятий.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей", ответил, что считает. По его словам, Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом вскоре заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.
https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
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россия, дмитрий полянский, василий небензя, совет безопасности оон, джо байден, сша, в мире

Полянский объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом

23:50 30.03.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ООН, 30 мар – РИА Новости. Российскому дипломату на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом было бы нелогично что-либо говорить, принимая во внимание недавние события в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее в марте Байден провел виртуальную встречу с постпредами стран СБ ООН. От России участвовала заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева. РФ была единственной страной, от которой присутствовал не постпред, также Евстигнеева, в отличие от коллег, не брала слова.

"Почему Россия отказалась говорить в отличие от других членов СБ? Ну, вы знаете, в контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергается глубокому анализу", - сказал Полянский.

"Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст", - добавил он.
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Он отметил, что Евстигнеева - весьма высокопоставленный и уважаемый дипломат. Однако, по его словам, приглашение от США принять участие в этом мероприятии пришло в последний момент – накануне дня встречи. Как пояснил Полянский, у постпреда РФ при ООН Василия Небензи был уже запланирован ряд мероприятий.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом вскоре заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.
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Вчера, 07:46
Песков: Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы
 
РоссияДмитрий ПолянскийВасилий НебензяСовет Безопасности ООНДжо БайденСШАВ мире
 
 
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