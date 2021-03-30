https://ria.ru/20210330/rossiya-1603545823.html

Полянский объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом

Полянский объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом

Российскому дипломату на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом было бы нелогично что-либо говорить, принимая во внимание... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T23:50

2021-03-30T23:50

2021-03-30T23:50

россия

дмитрий полянский

василий небензя

совет безопасности оон

джо байден

сша

в мире

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ООН, 30 мар – РИА Новости. Российскому дипломату на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом было бы нелогично что-либо говорить, принимая во внимание недавние события в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее в марте Байден провел виртуальную встречу с постпредами стран СБ ООН. От России участвовала заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева. РФ была единственной страной, от которой присутствовал не постпред, также Евстигнеева, в отличие от коллег, не брала слова."Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст", - добавил он.Он отметил, что Евстигнеева - весьма высокопоставленный и уважаемый дипломат. Однако, по его словам, приглашение от США принять участие в этом мероприятии пришло в последний момент – накануне дня встречи. Как пояснил Полянский, у постпреда РФ при ООН Василия Небензи был уже запланирован ряд мероприятий.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей", ответил, что считает. По его словам, Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом вскоре заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.

https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210330/ssha-1603391186.html

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сша

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россия, дмитрий полянский, василий небензя, совет безопасности оон, джо байден, сша, в мире