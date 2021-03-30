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Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в Третьяковке
Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в Третьяковке
Более 30 произведений живописи и графики представила Третьяковская галерея в Москве на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:25
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 30 произведений живописи и графики представила Третьяковская галерея в Москве на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный", сообщили в пресс-службе галереи."30 марта 2021 года в освободившихся "репинских" залах постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке открылась выставка "Илья Репин: известный и неизвестный", на которой посетителям представится возможность впервые увидеть картины художника, ранее не показывавшиеся широкой публике. К части "известного" Репина относятся живопись и графика "классического" периода творчества художника, не единожды экспонировавшиеся в музеях. К части "неизвестного" - произведения, не участвовавшие в прошедшей в 2019 году выставке Репина на Крымском Валу", - говорится в пресс-релизе.Живописные и графические работы, относящиеся к "пенатскому" (1903–1930 годы) периоду творчества мастера, в залах Третьяковской галереи и вовсе экспонируются впервые. Значимой частью выставки стал раздел, посвященный полотну "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которое с мая 2018 года находится на реставрации после нападения вандала. Историю создания картины раскрывает позднейший вариант композиции "Сыноубийца" из Воронежского областного художественного музея имени Крамского, живописные этюды, эскиз, подготовительные работы, а также мультимедийная программа. Кроме того, впервые публике представлена хроника современного процесса технико-технологических исследований и реставрации полотна."У нас были множественные диалоги между собой, мы анализировали опыт предыдущих реставраций и консультировались с российскими специалистами. Также мы организовывали дискуссионный круглый стол, на который приглашали западных специалистов из Великобритании, из Дании, из Голландии и из Италии - очень известных, высококвалифицированных реставраторов, с которыми мы обсуждали наши реставрационные методики, консультировались по поводу наших дальнейших действий. Мы устраивали своего рода мозговой штурм. Но естественно, все равно принятие окончательного решения и ответственность лежит на нас", - рассказала ранее реставратор полотна Александра Орловская.Посетить выставку можно с 30 марта 2021 по март 2022 года.
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РИА Новости
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60
новости культуры, выставки, музеи, илья репин

Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в Третьяковке

10:25 30.03.2021 (обновлено: 11:21 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковРабота скульптора Михаила Блоха "Портрет И. Е. Репина" (бюст, бронза) на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
Работа скульптора Михаила Блоха Портрет И. Е. Репина (бюст, бронза) на выставке Илья Репин: известный и неизвестный в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 30 произведений живописи и графики представила Третьяковская галерея в Москве на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный", сообщили в пресс-службе галереи.
"30 марта 2021 года в освободившихся "репинских" залах постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке открылась выставка "Илья Репин: известный и неизвестный", на которой посетителям представится возможность впервые увидеть картины художника, ранее не показывавшиеся широкой публике. К части "известного" Репина относятся живопись и графика "классического" периода творчества художника, не единожды экспонировавшиеся в музеях. К части "неизвестного" - произведения, не участвовавшие в прошедшей в 2019 году выставке Репина на Крымском Валу", - говорится в пресс-релизе.
Живописные и графические работы, относящиеся к "пенатскому" (1903–1930 годы) периоду творчества мастера, в залах Третьяковской галереи и вовсе экспонируются впервые.
Значимой частью выставки стал раздел, посвященный полотну "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которое с мая 2018 года находится на реставрации после нападения вандала.
Историю создания картины раскрывает позднейший вариант композиции "Сыноубийца" из Воронежского областного художественного музея имени Крамского, живописные этюды, эскиз, подготовительные работы, а также мультимедийная программа. Кроме того, впервые публике представлена хроника современного процесса технико-технологических исследований и реставрации полотна.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина "Сыноубийца" (вариант-повторение картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года") на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
Картина Сыноубийца (вариант-повторение картины Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года) на выставке Илья Репин: известный и неизвестный в Третьяковской галерее в Москве.
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Картина "Сыноубийца" (вариант-повторение картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года") на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина "Сапожки царевича" (1883 г.) на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
Картина Сапожки царевича (1883 г.) на выставке Илья Репин: известный и неизвестный в Третьяковской галерее в Москве.
2 из 5
Картина "Сапожки царевича" (1883 г.) на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница около этюда для картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетительница около этюда для картины Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года на выставке Илья Репин: известный и неизвестный в Третьяковской галерее в Москве.
3 из 5
Посетительница около этюда для картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетительница на выставке Илья Репин: известный и неизвестный в Третьяковской галерее в Москве.
4 из 5
Посетительница на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница около картины "Портрет Б. Ф. Леви" (1918 г.) на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетительница около картины Портрет Б. Ф. Леви (1918 г.) на выставке Илья Репин: известный и неизвестный в Третьяковской галерее в Москве.
5 из 5
Посетительница около картины "Портрет Б. Ф. Леви" (1918 г.) на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 5
Картина "Сыноубийца" (вариант-повторение картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года") на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 5
Картина "Сапожки царевича" (1883 г.) на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 5
Посетительница около этюда для картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 5
Посетительница на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 5
Посетительница около картины "Портрет Б. Ф. Леви" (1918 г.) на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"У нас были множественные диалоги между собой, мы анализировали опыт предыдущих реставраций и консультировались с российскими специалистами. Также мы организовывали дискуссионный круглый стол, на который приглашали западных специалистов из Великобритании, из Дании, из Голландии и из Италии - очень известных, высококвалифицированных реставраторов, с которыми мы обсуждали наши реставрационные методики, консультировались по поводу наших дальнейших действий. Мы устраивали своего рода мозговой штурм. Но естественно, все равно принятие окончательного решения и ответственность лежит на нас", - рассказала ранее реставратор полотна Александра Орловская.
Посетить выставку можно с 30 марта 2021 по март 2022 года.
Реставрация картины Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года русского художника Ильи Репина - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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