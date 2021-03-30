https://ria.ru/20210330/repin-1603406713.html

Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в Третьяковке

Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в Третьяковке

Более 30 произведений живописи и графики представила Третьяковская галерея в Москве на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:25

2021-03-30T10:25

2021-03-30T11:21

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 30 произведений живописи и графики представила Третьяковская галерея в Москве на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный", сообщили в пресс-службе галереи."30 марта 2021 года в освободившихся "репинских" залах постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке открылась выставка "Илья Репин: известный и неизвестный", на которой посетителям представится возможность впервые увидеть картины художника, ранее не показывавшиеся широкой публике. К части "известного" Репина относятся живопись и графика "классического" периода творчества художника, не единожды экспонировавшиеся в музеях. К части "неизвестного" - произведения, не участвовавшие в прошедшей в 2019 году выставке Репина на Крымском Валу", - говорится в пресс-релизе.Живописные и графические работы, относящиеся к "пенатскому" (1903–1930 годы) периоду творчества мастера, в залах Третьяковской галереи и вовсе экспонируются впервые. Значимой частью выставки стал раздел, посвященный полотну "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которое с мая 2018 года находится на реставрации после нападения вандала. Историю создания картины раскрывает позднейший вариант композиции "Сыноубийца" из Воронежского областного художественного музея имени Крамского, живописные этюды, эскиз, подготовительные работы, а также мультимедийная программа. Кроме того, впервые публике представлена хроника современного процесса технико-технологических исследований и реставрации полотна."У нас были множественные диалоги между собой, мы анализировали опыт предыдущих реставраций и консультировались с российскими специалистами. Также мы организовывали дискуссионный круглый стол, на который приглашали западных специалистов из Великобритании, из Дании, из Голландии и из Италии - очень известных, высококвалифицированных реставраторов, с которыми мы обсуждали наши реставрационные методики, консультировались по поводу наших дальнейших действий. Мы устраивали своего рода мозговой штурм. Но естественно, все равно принятие окончательного решения и ответственность лежит на нас", - рассказала ранее реставратор полотна Александра Орловская.Посетить выставку можно с 30 марта 2021 по март 2022 года.

https://ria.ru/20210327/kartina-1603082259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, илья репин