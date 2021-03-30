Le Monde заявила о расколе Европы из-за "Спутника V"
21:24 30.03.2021 (обновлено: 21:47 30.03.2021)
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Разногласия в вопросе поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" разделили европейских лидеров, пишет газета Le Monde.
Как указано в публикации, Европейская комиссия пока не начинала переговоры о заключении контрактов, которые уже начались с некоторыми другими производителями.
Однако, как отмечают журналисты, ссылаясь на собственные источники, в случае необходимости этот процесс может занять короткое время из политических соображений. Многие страны, и в первую очередь Германия, заинтересованы в российской вакцине. Также упоминается и готовность Австрии начать производство препарата на своей территории.
При этом, пишет Le Monde, некоторые крупные европейские политики, наоборот, выступили против идеи вакцинировать население "Спутником V". Среди них министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Европейский союз не будет сообща заказывать "Спутник V", то Германия может самостоятельно начать закупку препарата.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением препаратов для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты пока нет. По данным СМИ, если не возникнет сложностей, одобрения стоит ожидать в мае.
Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали уже примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.
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