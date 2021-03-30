https://ria.ru/20210330/raskol-1603535507.html

Le Monde заявила о расколе Европы из-за "Спутника V"

Le Monde заявила о расколе Европы из-за "Спутника V"

Разногласия в вопросе поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" разделили европейских лидеров, пишет газета Le Monde. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T21:24

2021-03-30T21:24

2021-03-30T21:47

жан-ив ле дриан

the lancet

ангела меркель

германия

австрия

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Разногласия в вопросе поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" разделили европейских лидеров, пишет газета Le Monde. Как указано в публикации, Европейская комиссия пока не начинала переговоры о заключении контрактов, которые уже начались с некоторыми другими производителями.Однако, как отмечают журналисты, ссылаясь на собственные источники, в случае необходимости этот процесс может занять короткое время из политических соображений. Многие страны, и в первую очередь Германия, заинтересованы в российской вакцине. Также упоминается и готовность Австрии начать производство препарата на своей территории. При этом, пишет Le Monde, некоторые крупные европейские политики, наоборот, выступили против идеи вакцинировать население "Спутником V". Среди них министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Европейский союз не будет сообща заказывать "Спутник V", то Германия может самостоятельно начать закупку препарата.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением препаратов для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты пока нет. По данным СМИ, если не возникнет сложностей, одобрения стоит ожидать в мае.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали уже примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.

https://ria.ru/20210328/unizhenie-1603160002.html

https://ria.ru/20210329/unizhenie-1603336934.html

германия

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан-ив ле дриан, the lancet, ангела меркель, германия, австрия, в мире