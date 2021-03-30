https://ria.ru/20210330/ramadan-1603478502.html

Мусульманам России определили размер "налога" на Рамадан в 2021 году

Мусульманам России определили размер "налога" на Рамадан в 2021 году

Совет улемов (старейшин) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ установил сумму "искупительной милостыни" и "милостыни разговения" на 2021 год, текст... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:10

2021-03-30T16:10

2021-03-30T17:46

религия и мировоззрение

россия

рамадан

рушан аббясов

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Совет улемов (старейшин) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ установил сумму "искупительной милостыни" и "милостыни разговения" на 2021 год, текст богословского заключения совета опубликован на сайте управления.В совете улемов напомнили, что в этом году пост в месяц Рамадан начнется 12 апреля с заходом солнца и завершится 12 мая. В месяц Рамадан верующие не едят и не пьют с рассвета до заката. На следующий день после окончания поста – в этом году это 13 мая – мусульмане встречают праздник разговения – Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам. До праздника в мусульманской общине принято отдавать часть средств на благотворительность, эта милостыня называется закятуль-фитр. Кроме того, установлен "налог" – фидья-садака – для тех, кто не смог соблюсти пост. В обоих случаях верующие сами решают, кому из нуждающихся пожертвовать эти средства.При этом сумма в 100 рублей обязательна к выплате, а в 300 и 500 рублей – рекомендованная. "Если верующий не успел выплатить закятуль-фитр до праздничной молитвы, то обязательность налога все равно сохраняется: верующий должен передать его сразу, как представится возможность", - подчеркнули в духовном управлении.Также совет установил минимальную сумму искупительной милостыни для тех, кто "не в состоянии соблюдать пост по веским причинам"."В случае, когда человек болен хроническим заболеванием и маловероятно, что он сможет восполнить пропущенный пост, то ему необходимо выплатить милостыню фидью-садаку: за каждый пропущенный день необходимо насытить одного бедняка так, чтобы на него израсходовалось средств примерно столько, сколько уходит в среднем на обед самого человека (а лучше — среднесуточные затраты на питание). <…> Минимальная сумма искупительной милостыни (фидья-садака) составляет 250 рублей, однако сумма может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание", - говорится в документе.Как пояснил РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, мусульманин должен выплатить закятуль-фитр до праздничной молитвы, чтобы его пост "был принят". "Эта милостыня очищает неполноценный пост, например, если человек во время поста ругался", - сказал Аббясов.По его словам, эти деньги мусульмане должны потратить на малоимущих, нуждающихся – в целом на благотворительные цели. "В первую очередь нужно подумать о дальних родственниках, соседях, знакомых – разбить эту сумму или перевести ее полностью. Если таковых не найдется, можно отдать эти деньги в мечеть, потому что туда постоянно обращаются нуждающиеся", - предложил представитель ДУМ РФ.Как сказано в документе, налог собирается с каждого члена семьи, но дети, беременные и кормящие женщины, люди с ментальными особенностями развития освобождаются от поста и выплат. Согласно документу, от поста освобождаются также пожилые люди (но они должны выплатить фидья-садаку). Если же человек мог поститься, но заболел или находился в пути, он должен возместить пропущенные постные дни, попостившись столько же дней в период до следующего месяца Рамадан.

https://ria.ru/20210310/miradzh-1600587148.html

https://ria.ru/20210327/baraat-1603119924.html

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россия, рамадан, рушан аббясов