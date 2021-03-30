https://ria.ru/20210330/rakety-1603535376.html
В Совбезе ООН осудили пуски ракет в КНДР, сообщил источник
В Совбезе ООН осудили пуски ракет в КНДР, сообщил источник
Большинство членов СБ ООН в ходе обсуждения во вторник осудили недавние пуски ракет КНДР, сообщили источники РИА Новости в организации. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T21:23
2021-03-30T21:23
2021-03-30T21:23
корейский полуостров
совет безопасности оон
кндр (северная корея)
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ООН, 30 мар - РИА Новости. Большинство членов СБ ООН в ходе обсуждения во вторник осудили недавние пуски ракет КНДР, сообщили источники РИА Новости в организации.Во вторник прошло обсуждение ситуации вокруг КНДР в разделе "разное"."Большинство членов Совета безопасности осудили запуск, который является нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и угрозой миру и международной безопасности", - сказал собеседник агентства.В то же время, по его словам, все члены Совета выступали в поддержку диалога и переговоров по проблеме КНДР. Некоторые участники встречи указали на пагубное влияние санкций на гуманитарную ситуацию в КНДР, добавил он.По словам другого источника, государства-члены в большинстве своем обеспокоены ракетными испытаниями КНДР, при этом все подтвердили цель - добиваться полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.
https://ria.ru/20210330/kndr-1603500307.html
https://ria.ru/20210329/kndr-1603237152.html
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корейский полуостров, совет безопасности оон, кндр (северная корея), оон, в мире