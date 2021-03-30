Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/rakety-1603433487.html
Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
Предприятия "Роскосмоса" способны обеспечить запуск не менее 45 ракет среднего и тяжёлого классов в год, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:45
2021-03-30T12:55
россия
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/89/1562438946_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ecf35cee4af344245253c70cca366cb0.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" способны обеспечить запуск не менее 45 ракет среднего и тяжёлого классов в год, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Гендиректор "Роскосмоса" добавил, что Китай запускает много лёгких ракет, за счет чего и обгоняет РФ в общем зачете.Рогозин пояснил, что "ракеты пустыми не летают", поэтому пусков может быть больше, чем сейчас, если российские предприятия получат больше заказов на полезную нагрузку.Ранее Рогозин сообщал, что Россия планирует 29 пусков космических ракет-носителей в 2021 году, а в прошлом году состоялось 17 пусков космических ракет и семь пусков баллистических ракет.Кроме ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" и тяжелых ракет "Протон-М" и "Ангара-А5", у России есть несколько лёгких ракет, которые летают очень редко: с 2013 года было несколько стартов "Союза-2.1в", а "Ангару-А1.2" запустили лишь раз. Кроме того, приостановлена программа запусков конверсионных ракет легкого класса "Рокот".
https://ria.ru/20210209/rakety-1596639806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/89/1562438946_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f55536b3ff8bc702c5c72615024d971f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"

12:45 30.03.2021 (обновлено: 12:55 30.03.2021)
 
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в мобильной башне обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в мобильной башне обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" способны обеспечить запуск не менее 45 ракет среднего и тяжёлого классов в год, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Физически мы сегодня можем обеспечить в год не менее 45 пусков ракет среднего и тяжёлого классов", - сказал он на "Королёвских чтениях".
Гендиректор "Роскосмоса" добавил, что Китай запускает много лёгких ракет, за счет чего и обгоняет РФ в общем зачете.
Рогозин пояснил, что "ракеты пустыми не летают", поэтому пусков может быть больше, чем сейчас, если российские предприятия получат больше заказов на полезную нагрузку.
Сборка ракет-носителей Союз-2 на территории АО РКЦ Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 11:26Хочу стать космонавтом
В "Роскосмосе" рассказали, когда одноразовые ракеты выгоднее многоразовых
Ранее Рогозин сообщал, что Россия планирует 29 пусков космических ракет-носителей в 2021 году, а в прошлом году состоялось 17 пусков космических ракет и семь пусков баллистических ракет.
Кроме ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" и тяжелых ракет "Протон-М" и "Ангара-А5", у России есть несколько лёгких ракет, которые летают очень редко: с 2013 года было несколько стартов "Союза-2.1в", а "Ангару-А1.2" запустили лишь раз. Кроме того, приостановлена программа запусков конверсионных ракет легкого класса "Рокот".
 
РоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
Лента новостейМолния