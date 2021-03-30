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Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
Предприятия "Роскосмоса" способны обеспечить запуск не менее 45 ракет среднего и тяжёлого классов в год, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:45
2021-03-30T12:45
2021-03-30T12:55
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космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" способны обеспечить запуск не менее 45 ракет среднего и тяжёлого классов в год, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Гендиректор "Роскосмоса" добавил, что Китай запускает много лёгких ракет, за счет чего и обгоняет РФ в общем зачете.Рогозин пояснил, что "ракеты пустыми не летают", поэтому пусков может быть больше, чем сейчас, если российские предприятия получат больше заказов на полезную нагрузку.Ранее Рогозин сообщал, что Россия планирует 29 пусков космических ракет-носителей в 2021 году, а в прошлом году состоялось 17 пусков космических ракет и семь пусков баллистических ракет.Кроме ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" и тяжелых ракет "Протон-М" и "Ангара-А5", у России есть несколько лёгких ракет, которые летают очень редко: с 2013 года было несколько стартов "Союза-2.1в", а "Ангару-А1.2" запустили лишь раз. Кроме того, приостановлена программа запусков конверсионных ракет легкого класса "Рокот".
https://ria.ru/20210209/rakety-1596639806.html
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россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Предприятия "Роскосмоса" способны обеспечить запуск не менее 45 ракет среднего и тяжёлого классов в год, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин
.
"Физически мы сегодня можем обеспечить в год не менее 45 пусков ракет среднего и тяжёлого классов", - сказал он на "Королёвских чтениях".
Гендиректор "Роскосмоса
" добавил, что Китай запускает много лёгких ракет, за счет чего и обгоняет РФ в общем зачете.
Рогозин пояснил, что "ракеты пустыми не летают", поэтому пусков может быть больше, чем сейчас, если российские предприятия получат больше заказов на полезную нагрузку.
Ранее Рогозин сообщал, что Россия планирует 29 пусков космических ракет-носителей в 2021 году, а в прошлом году состоялось 17 пусков космических ракет и семь пусков баллистических ракет.
Кроме ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" и тяжелых ракет "Протон-М" и "Ангара-А5", у России есть несколько лёгких ракет, которые летают очень редко: с 2013 года было несколько стартов "Союза-2.1в", а "Ангару-А1.2" запустили лишь раз. Кроме того, приостановлена программа запусков конверсионных ракет легкого класса "Рокот".