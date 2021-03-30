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Врач рассказал, могут ли холодные напитки вызвать рак горла
Врач рассказал, могут ли холодные напитки вызвать рак горла
Холодные напитки не представляют особой опасности для здоровья, но постоянное раздражение слизистой горла может привести к развитию онкологических заболеваний,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:57
2021-03-30T08:57
2021-03-30T12:24
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Холодные напитки не представляют особой опасности для здоровья, но постоянное раздражение слизистой горла может привести к развитию онкологических заболеваний, рассказал "360" отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.По словам медика, длительное переохлаждение способствует уменьшению кровотока, что может пагубно повлиять на местный иммунитет.Но гораздо большую опасность представляют собой употребление алкоголя, курение и другие раздражители слизистой, так как любое воспаление способно вызвать мутацию клеток, добавил Кошелев.Врач советует хотя бы раз в год проходить диспансерный осмотр, а людям из групп риска рекомендуется делать это чаще.
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общество
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Холодные напитки не представляют особой опасности для здоровья, но постоянное раздражение слизистой горла может привести к развитию онкологических заболеваний, рассказал "360"
отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.
"Дело в том, что у нас на слизистых оболочках есть большое количество бактерий. Если мы как-то меняем условия среды, переохлаждаем, то это количество бактерий может измениться", — объяснил он.
По словам медика, длительное переохлаждение способствует уменьшению кровотока, что может пагубно повлиять на местный иммунитет.
Но гораздо большую опасность представляют собой употребление алкоголя, курение и другие раздражители слизистой, так как любое воспаление способно вызвать мутацию клеток, добавил Кошелев.
"Может переродиться слизистая или какая-то ткань в онкологию", — пояснил он.
Врач советует хотя бы раз в год проходить диспансерный осмотр, а людям из групп риска рекомендуется делать это чаще.