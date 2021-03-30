Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/rak-1603397327.html
Врач рассказал, могут ли холодные напитки вызвать рак горла
Врач рассказал, могут ли холодные напитки вызвать рак горла
Холодные напитки не представляют особой опасности для здоровья, но постоянное раздражение слизистой горла может привести к развитию онкологических заболеваний,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:57
2021-03-30T12:24
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_88534f8080cae10d5a5f4d88e8704b8b.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Холодные напитки не представляют особой опасности для здоровья, но постоянное раздражение слизистой горла может привести к развитию онкологических заболеваний, рассказал "360" отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.По словам медика, длительное переохлаждение способствует уменьшению кровотока, что может пагубно повлиять на местный иммунитет.Но гораздо большую опасность представляют собой употребление алкоголя, курение и другие раздражители слизистой, так как любое воспаление способно вызвать мутацию клеток, добавил Кошелев.Врач советует хотя бы раз в год проходить диспансерный осмотр, а людям из групп риска рекомендуется делать это чаще.
https://ria.ru/20210328/myasnikov-1603201332.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_319a639489a2da986b96a4df3d008910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Врач рассказал, могут ли холодные напитки вызвать рак горла

08:57 30.03.2021 (обновлено: 12:24 30.03.2021)
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с болью в шее
Мужчина с болью в шее - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Холодные напитки не представляют особой опасности для здоровья, но постоянное раздражение слизистой горла может привести к развитию онкологических заболеваний, рассказал "360" отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

"Дело в том, что у нас на слизистых оболочках есть большое количество бактерий. Если мы как-то меняем условия среды, переохлаждаем, то это количество бактерий может измениться", — объяснил он.

По словам медика, длительное переохлаждение способствует уменьшению кровотока, что может пагубно повлиять на местный иммунитет.
Но гораздо большую опасность представляют собой употребление алкоголя, курение и другие раздражители слизистой, так как любое воспаление способно вызвать мутацию клеток, добавил Кошелев.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 15:50
Мясников предупредил россиян об "инфекционном раке"

"Может переродиться слизистая или какая-то ткань в онкологию", — пояснил он.

Врач советует хотя бы раз в год проходить диспансерный осмотр, а людям из групп риска рекомендуется делать это чаще.
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
Лента новостейМолния