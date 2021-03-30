https://ria.ru/20210330/rak-1603397327.html

Врач рассказал, могут ли холодные напитки вызвать рак горла

Врач рассказал, могут ли холодные напитки вызвать рак горла

Холодные напитки не представляют особой опасности для здоровья, но постоянное раздражение слизистой горла может привести к развитию онкологических заболеваний,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:57

2021-03-30T08:57

2021-03-30T12:24

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Холодные напитки не представляют особой опасности для здоровья, но постоянное раздражение слизистой горла может привести к развитию онкологических заболеваний, рассказал "360" отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.По словам медика, длительное переохлаждение способствует уменьшению кровотока, что может пагубно повлиять на местный иммунитет.Но гораздо большую опасность представляют собой употребление алкоголя, курение и другие раздражители слизистой, так как любое воспаление способно вызвать мутацию клеток, добавил Кошелев.Врач советует хотя бы раз в год проходить диспансерный осмотр, а людям из групп риска рекомендуется делать это чаще.

https://ria.ru/20210328/myasnikov-1603201332.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество