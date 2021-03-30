https://ria.ru/20210330/putin-1603541117.html

Путин обсудил с Меркель и Макроном регистрацию "Спутника V" в ЕС

Путин обсудил с Меркель и Макроном регистрацию "Спутника V" в ЕС

Президент России Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T22:58

2021-03-30T22:58

2021-03-30T23:20

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

ангела меркель

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили задаче объединения усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, Владимир Путин заявил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о готовности восстановить нормальное взаимодействие с ЕС, если к этому будет проявлена заинтересованность, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, ангела меркель, владимир путин, в мире