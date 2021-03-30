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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/putin-1603541117.html
Путин обсудил с Меркель и Макроном регистрацию "Спутника V" в ЕС
Путин обсудил с Меркель и Макроном регистрацию "Спутника V" в ЕС
Президент России Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T22:58
2021-03-30T23:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
ангела меркель
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили задаче объединения усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, Владимир Путин заявил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о готовности восстановить нормальное взаимодействие с ЕС, если к этому будет проявлена заинтересованность, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, ангела меркель, владимир путин, в мире

Путин обсудил с Меркель и Макроном регистрацию "Спутника V" в ЕС

22:58 30.03.2021 (обновлено: 23:20 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили задаче объединения усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой – пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин заявил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о готовности восстановить нормальное взаимодействие с ЕС, если к этому будет проявлена заинтересованность, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.
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