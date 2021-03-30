Путин обсудил с Меркель и Макроном регистрацию "Спутника V" в ЕС
22:58 30.03.2021 (обновлено: 23:20 30.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили задаче объединения усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой – пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", - говорится в сообщении.
Кроме того, Владимир Путин заявил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о готовности восстановить нормальное взаимодействие с ЕС, если к этому будет проявлена заинтересованность, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.
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