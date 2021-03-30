https://ria.ru/20210330/putin-1603458916.html

Путин назвал условия для успешного решения задач, стоящих перед Россией

Путин назвал условия для успешного решения задач, стоящих перед Россией

России для успешного решения задач нужны не только эффективная экономика и компетентное управление, но и гражданское самосознание, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:41

2021-03-30T14:41

2021-03-30T16:28

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. России для успешного решения задач нужны не только эффективная экономика и компетентное управление, но и гражданское самосознание, заявил Владимир Путин. По его словам, в некоторых государствах гражданская и этническая идентичность часто воспринимаются как противоречащие друг другу."Считаю такой подход — у нас, во всяком случае, — мягко говоря, абсолютно некорректным. Для нашей страны, хочу подчеркнуть особо, абсолютно неприемлемо", — резюмировал российский лидер.Он обратил внимание, что с большими проблемами в этой сфере сталкиваются в Европе и США.

https://ria.ru/20201224/putin-1590747472.html

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2021

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Путин назвал условия успешного решения задач, стоящих перед Россией Путин назвал условия успешного решения задач, стоящих перед Россией 2021-03-30T14:41 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество