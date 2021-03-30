Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/putin-1603458916.html
Путин назвал условия для успешного решения задач, стоящих перед Россией
Путин назвал условия для успешного решения задач, стоящих перед Россией
России для успешного решения задач нужны не только эффективная экономика и компетентное управление, но и гражданское самосознание, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:41
2021-03-30T16:28
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602359333_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_84d059a536d7582355e26b522cc2faa1.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. России для успешного решения задач нужны не только эффективная экономика и компетентное управление, но и гражданское самосознание, заявил Владимир Путин. По его словам, в некоторых государствах гражданская и этническая идентичность часто воспринимаются как противоречащие друг другу."Считаю такой подход — у нас, во всяком случае, — мягко говоря, абсолютно некорректным. Для нашей страны, хочу подчеркнуть особо, абсолютно неприемлемо", — резюмировал российский лидер.Он обратил внимание, что с большими проблемами в этой сфере сталкиваются в Европе и США.
https://ria.ru/20201224/putin-1590747472.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин назвал условия успешного решения задач, стоящих перед Россией
Путин назвал условия успешного решения задач, стоящих перед Россией
2021-03-30T14:41
true
PT1M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602359333_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_2e2f280c9b3665068cf51052acfa2f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Путин назвал условия для успешного решения задач, стоящих перед Россией

14:41 30.03.2021 (обновлено: 16:28 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. России для успешного решения задач нужны не только эффективная экономика и компетентное управление, но и гражданское самосознание, заявил Владимир Путин.

"Для огромной многонациональной России принципиальное, решающее значение имеют солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее, за будущее, то, что принято называть всероссийской идентичностью", — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По его словам, в некоторых государствах гражданская и этническая идентичность часто воспринимаются как противоречащие друг другу.
"Считаю такой подход — у нас, во всяком случае, — мягко говоря, абсолютно некорректным. Для нашей страны, хочу подчеркнуть особо, абсолютно неприемлемо", — резюмировал российский лидер.
Он обратил внимание, что с большими проблемами в этой сфере сталкиваются в Европе и США.
Президент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 14:08
Путин призвал использовать опыт пандемии при решении ключевых задач
 
Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния