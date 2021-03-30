https://ria.ru/20210330/putin-1603458916.html
Путин назвал условия для успешного решения задач, стоящих перед Россией
Путин назвал условия для успешного решения задач, стоящих перед Россией
России для успешного решения задач нужны не только эффективная экономика и компетентное управление, но и гражданское самосознание, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:41
2021-03-30T14:41
2021-03-30T16:28
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. России для успешного решения задач нужны не только эффективная экономика и компетентное управление, но и гражданское самосознание, заявил Владимир Путин. По его словам, в некоторых государствах гражданская и этническая идентичность часто воспринимаются как противоречащие друг другу."Считаю такой подход — у нас, во всяком случае, — мягко говоря, абсолютно некорректным. Для нашей страны, хочу подчеркнуть особо, абсолютно неприемлемо", — резюмировал российский лидер.Он обратил внимание, что с большими проблемами в этой сфере сталкиваются в Европе и США.
https://ria.ru/20201224/putin-1590747472.html
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Путин назвал условия успешного решения задач, стоящих перед Россией
Путин назвал условия успешного решения задач, стоящих перед Россией
2021-03-30T14:41
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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владимир путин, общество
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
России для успешного решения задач нужны не только эффективная экономика и компетентное управление, но и гражданское самосознание, заявил Владимир Путин
.
"Для огромной многонациональной России принципиальное, решающее значение имеют солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее, за будущее, то, что принято называть всероссийской идентичностью", — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.
По его словам, в некоторых государствах гражданская и этническая идентичность часто воспринимаются как противоречащие друг другу.
"Считаю такой подход — у нас, во всяком случае, — мягко говоря, абсолютно некорректным. Для нашей страны, хочу подчеркнуть особо, абсолютно неприемлемо", — резюмировал российский лидер.
Он обратил внимание, что с большими проблемами в этой сфере сталкиваются в Европе и США.