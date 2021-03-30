Путин призвал пристально относиться к национальной политике на местах
14:25 30.03.2021 (обновлено: 14:42 30.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Межнациональные вопросы требуют каждодневной работы, внимание к реализации национальной политики на местах должно быть пристальным и постоянным, а действия - аккуратными и тактичными, заявил президент России Владимир Путин.
"На сегодня более 80% граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране. Но эти вопросы требуют постоянной, я бы сказал каждодневной работы", - заявил Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям.
Он подчеркнул, что межнациональные отношения "всегда были и остаются для людей очень личной, чрезвычайно чувствительной сферой".
"Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия - максимально деликатными, тактичными, корректными. Это важно и в связи с предстоящей всероссийской переписью населения", - отметил президент РФ.