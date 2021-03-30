https://ria.ru/20210330/putin-1603455779.html

Путин призвал пристально относиться к национальной политике на местах

Путин призвал пристально относиться к национальной политике на местах

Межнациональные вопросы требуют каждодневной работы, внимание к реализации национальной политики на местах должно быть пристальным и постоянным, а действия -... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:25

2021-03-30T14:25

2021-03-30T14:42

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Межнациональные вопросы требуют каждодневной работы, внимание к реализации национальной политики на местах должно быть пристальным и постоянным, а действия - аккуратными и тактичными, заявил президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что межнациональные отношения "всегда были и остаются для людей очень личной, чрезвычайно чувствительной сферой".

https://ria.ru/20210330/provokatsii-1603456806.html

россия

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россия, общество, владимир путин