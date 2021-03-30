Путин отметил важность укрепления общероссийской гражданской идентичности
14:19 30.03.2021 (обновлено: 14:32 30.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет ничего важнее укрепления общероссийской гражданской идентичности, напомнил в этом контексте о проблемах, с которыми сталкиваются многие страны и на американском, и на европейском континенте.
"Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: "об укреплении общероссийской гражданской идентичности". Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира. Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере, и на американском континенте, и на европейском", - заявил Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям.