Путин отметил важность укрепления общероссийской гражданской идентичности

"Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: "об укреплении общероссийской гражданской идентичности". Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира. Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере, и на американском континенте, и на европейском", - заявил Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям.