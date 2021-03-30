https://ria.ru/20210330/pugacheva-1603420137.html

Алла Пугачева призналась, какую профессию не желает дочери

Алла Пугачева призналась, какую профессию не желает дочери

Певица Алла Пугачева разместила в Instgaram видео с младшей дочерью Лизой, на котором в шуточной форме просит ее изобразить девочку-блогера. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:11

2021-03-30T12:11

2021-03-30T12:11

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева разместила в Instgaram видео с младшей дочерью Лизой, на котором в шуточной форме просит ее изобразить девочку-блогера.Лиза с задачей справляется отлично и практически в точности перевоплощается в манерную блогершу. "Больше лайков, больше смайликов и, конечно, подпишитесь на меня", — говорит наследница певицы и юмориста Максима Галкина.В комментариях пользователи похвалили Лизу Галкину за "потрясающую актерскую работу". "Идеально передала весь смысл", "Коротко об инстаграме", "Юмористка, как папа, красавица и умница, как мама", — поделились впечатлением поклонники.Примадонна, вероятно, имела в виду не всех всех блогеров: все-таки ее семья дружит с Настей Ивлеевой — одной из самых ярких звезд русскоязычного Instsgram. В начале марта Пугачева и Галкин даже посетили вечеринку по случаю 30-летия Насти.

https://ria.ru/20210318/pugacheva-1601656775.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отцы и дети, максим галкин, блогер, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, instagram, алла пугачева