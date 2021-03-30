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https://ria.ru/20210330/pugacheva-1603420137.html
Алла Пугачева призналась, какую профессию не желает дочери
Алла Пугачева призналась, какую профессию не желает дочери
Певица Алла Пугачева разместила в Instgaram видео с младшей дочерью Лизой, на котором в шуточной форме просит ее изобразить девочку-блогера. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:11
2021-03-30T12:11
отцы и дети
максим галкин
блогер
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
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instagram
алла пугачева
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева разместила в Instgaram видео с младшей дочерью Лизой, на котором в шуточной форме просит ее изобразить девочку-блогера.Лиза с задачей справляется отлично и практически в точности перевоплощается в манерную блогершу. "Больше лайков, больше смайликов и, конечно, подпишитесь на меня", — говорит наследница певицы и юмориста Максима Галкина.В комментариях пользователи похвалили Лизу Галкину за "потрясающую актерскую работу". "Идеально передала весь смысл", "Коротко об инстаграме", "Юмористка, как папа, красавица и умница, как мама", — поделились впечатлением поклонники.Примадонна, вероятно, имела в виду не всех всех блогеров: все-таки ее семья дружит с Настей Ивлеевой — одной из самых ярких звезд русскоязычного Instsgram. В начале марта Пугачева и Галкин даже посетили вечеринку по случаю 30-летия Насти.
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отцы и дети, максим галкин, блогер, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, instagram, алла пугачева

Алла Пугачева призналась, какую профессию не желает дочери

12:11 30.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева разместила в Instgaram видео с младшей дочерью Лизой, на котором в шуточной форме просит ее изобразить девочку-блогера.
Лиза с задачей справляется отлично и практически в точности перевоплощается в манерную блогершу. "Больше лайков, больше смайликов и, конечно, подпишитесь на меня", — говорит наследница певицы и юмориста Максима Галкина.

"Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи", — написала Алла Пугачева в подписи к видео.

В комментариях пользователи похвалили Лизу Галкину за "потрясающую актерскую работу".
"Идеально передала весь смысл", "Коротко об инстаграме", "Юмористка, как папа, красавица и умница, как мама", — поделились впечатлением поклонники.
Примадонна, вероятно, имела в виду не всех всех блогеров: все-таки ее семья дружит с Настей Ивлеевой — одной из самых ярких звезд русскоязычного Instsgram. В начале марта Пугачева и Галкин даже посетили вечеринку по случаю 30-летия Насти.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 04:30Шоубиз
Фанаты Аллы Пугачевой объявили войну хейтерам
 
Шоубизотцы и детиМаксим ГалкинБлогерШоу-бизнесЗнаменитостизвездыInstagramАлла Пугачева
 
 
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