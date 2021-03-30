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Владелец судна Ever Given анонсировал расследование ЧП в Суэцком канале
Владелец судна Ever Given анонсировал расследование ЧП в Суэцком канале
Японская компания Shoei Kisen намерена разобраться, почему принадлежащий ей контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T06:21
2021-03-30T11:03
инцидент с судном ever given в суэцком канале
токио
в мире
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ТОКИО, 30 мар — РИА Новости. Японская компания Shoei Kisen намерена разобраться, почему принадлежащий ей контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал, сообщило агентство Киодо.В Shoei Kisen добавили, что не намерены организовывать пресс-конференцию в связи со снятием судна с мели. Также компания поблагодарила всех участников этой операции.Двадцать третьего марта контейнеровоз Ever Given — судно длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавшее из Китая в Роттердам, село на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыло движение по маршруту. В понедельник его удалось освободить. Суэцкий канал — один из наиболее загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. По данным Bloomberg, блокировка обходилась мировой экономике примерно в десять миллиардов долларов в день.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, токио, в мире

Владелец судна Ever Given анонсировал расследование ЧП в Суэцком канале

06:21 30.03.2021 (обновлено: 11:03 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого каналаКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 мар — РИА Новости. Японская компания Shoei Kisen намерена разобраться, почему принадлежащий ей контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал, сообщило агентство Киодо.

"Со времени инцидента все сотрудники компании испытывали беспокойство. Сейчас наступило некоторое облегчение. Мы займемся выяснением причин происшедшего", — сказал представитель компании.

В Shoei Kisen добавили, что не намерены организовывать пресс-конференцию в связи со снятием судна с мели.
Также компания поблагодарила всех участников этой операции.
"Теперь мир может быть спокоен": Суэцкий канал открыли для движения
© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
1 из 10

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
© AP Photo / Suez Canal Authorit

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
2 из 10

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

© AP Photo / Suez Canal Authorit
© AP Photo / Mohamed Elshahed

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

Люди фотографируют контейнеровоз Ever Given, покидающий Суэцкий канал
3 из 10

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

© AP Photo / Mohamed Elshahed
© REUTERS / Suez Canal Authority

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
4 из 10

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели
5 из 10

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Maxar Technologies

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
6 из 10

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

© REUTERS / Maxar Technologies
© REUTERS / Suez Canal Authority

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
7 из 10

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, начал движение к месту технического осмотра
8 из 10

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
9 из 10

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале
10 из 10

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
1 из 10

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
2 из 10

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

© AP Photo / Suez Canal Authorit
3 из 10

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

© AP Photo / Mohamed Elshahed
4 из 10

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

© REUTERS / Suez Canal Authority
5 из 10

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
6 из 10

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

© REUTERS / Maxar Technologies
7 из 10

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

© REUTERS / Suez Canal Authority
8 из 10

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
10 из 10

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Двадцать третьего марта контейнеровоз Ever Given — судно длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавшее из Китая в Роттердам, село на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыло движение по маршруту. В понедельник его удалось освободить.
Суэцкий канал — один из наиболее загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. По данным Bloomberg, блокировка обходилась мировой экономике примерно в десять миллиардов долларов в день.
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеТокиоВ мире
 
 
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