Владелец судна Ever Given анонсировал расследование ЧП в Суэцком канале

2021-03-30T06:21

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости. Японская компания Shoei Kisen намерена разобраться, почему принадлежащий ей контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал, сообщило агентство Киодо.В Shoei Kisen добавили, что не намерены организовывать пресс-конференцию в связи со снятием судна с мели. Также компания поблагодарила всех участников этой операции.Двадцать третьего марта контейнеровоз Ever Given — судно длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавшее из Китая в Роттердам, село на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыло движение по маршруту. В понедельник его удалось освободить. Суэцкий канал — один из наиболее загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. По данным Bloomberg, блокировка обходилась мировой экономике примерно в десять миллиардов долларов в день.

