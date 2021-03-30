Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/proverka-1603387415.html
В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков, провалившихся под лед на реке в Приморье, сообщает во вторник региональное СУСК РФ. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T04:59
2021-03-30T04:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
хасанский район
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков, провалившихся под лед на реке в Приморье, сообщает во вторник региональное СУСК РФ.В понедельник краевое государственное казенное учреждение по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС сообщало, что в районе Тавричанского Лимана на реке Амба Хасанского района провалились под лед и утонули два человека. Водолазы достали тело одного из них, второго еще ищут.По предварительным данным, мужчина вместе с другом ушел на рыбалку, и оба провалились под лед. Тело второго рыбка еще не обнаружено.
https://ria.ru/20210327/lipnitskiy-1603103520.html
россия
хасанский район
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), хасанский район, владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков

04:59 30.03.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков, провалившихся под лед на реке в Приморье, сообщает во вторник региональное СУСК РФ.
В понедельник краевое государственное казенное учреждение по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС сообщало, что в районе Тавричанского Лимана на реке Амба Хасанского района провалились под лед и утонули два человека. Водолазы достали тело одного из них, второго еще ищут.

"Двадцать восьмого марта 2021 года в реке Амба в Хасанском районе обнаружено тело мужчины. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка. Личность мужчины установлена, им оказался 63-летний местный житель, который накануне ушел на рыбалку", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина вместе с другом ушел на рыбалку, и оба провалились под лед. Тело второго рыбка еще не обнаружено.
Александр Липницкий - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 12:48Культура
В Подмосковье нашли тело Липницкого, утонувшего в Москве-реке
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Хасанский районВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
Лента новостейМолния