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В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков

В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков

Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков, провалившихся под лед на реке в Приморье, сообщает во вторник региональное СУСК РФ. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T04:59

2021-03-30T04:59

2021-03-30T04:59

россия

следственный комитет россии (ск рф)

хасанский район

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков, провалившихся под лед на реке в Приморье, сообщает во вторник региональное СУСК РФ.В понедельник краевое государственное казенное учреждение по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС сообщало, что в районе Тавричанского Лимана на реке Амба Хасанского района провалились под лед и утонули два человека. Водолазы достали тело одного из них, второго еще ищут.По предварительным данным, мужчина вместе с другом ушел на рыбалку, и оба провалились под лед. Тело второго рыбка еще не обнаружено.

https://ria.ru/20210327/lipnitskiy-1603103520.html

россия

хасанский район

владивосток

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), хасанский район, владивосток, приморский край, происшествия