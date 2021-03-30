https://ria.ru/20210330/proverka-1603387415.html
В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков, провалившихся под лед на реке в Приморье, сообщает во вторник региональное СУСК РФ. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T04:59
2021-03-30T04:59
2021-03-30T04:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
хасанский район
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков, провалившихся под лед на реке в Приморье, сообщает во вторник региональное СУСК РФ.В понедельник краевое государственное казенное учреждение по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС сообщало, что в районе Тавричанского Лимана на реке Амба Хасанского района провалились под лед и утонули два человека. Водолазы достали тело одного из них, второго еще ищут.По предварительным данным, мужчина вместе с другом ушел на рыбалку, и оба провалились под лед. Тело второго рыбка еще не обнаружено.
https://ria.ru/20210327/lipnitskiy-1603103520.html
россия
хасанский район
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), хасанский район, владивосток, приморский край, происшествия