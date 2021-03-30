Мужчина прописал в квартиру 167 тысяч человек и получил срок
17:29 30.03.2021 (обновлено: 18:38 30.03.2021)
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Суд отправил в колонию участника банды, которая помогала мигрантам незаконно проживать в столице, за год с небольшим их услугами воспользовались почти 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Люблинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя столицы Андрея Ермалаева. Он осужден за совершение преступлений … организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, организованной группой и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что члены банды, в которую входил Ермалаев, передали в ГУМВД России по Москве ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. Согласно документам, принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги злоумышленники получали от 2,5 до 5 тысяч рублей. С сентября 2018 по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание не менее 167 тысяч мигрантов в России.
С Ермалаевым были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых он изобличил иных соучастников, дал подробные показания о преступной деятельности должностного лица, впоследствии привлеченного к уголовной ответственности, в том числе за получение взятки. Организатор преступной схемы скрылся и находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.