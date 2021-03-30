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Мужчина прописал в квартиру 167 тысяч человек и получил срок
Мужчина прописал в квартиру 167 тысяч человек и получил срок
Суд отправил в колонию участника банды, которая помогала мигрантам незаконно проживать в столице, за год с небольшим их услугами воспользовались почти 170 тысяч РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:29
2021-03-30T18:38
россия
гумвд
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Суд отправил в колонию участника банды, которая помогала мигрантам незаконно проживать в столице, за год с небольшим их услугами воспользовались почти 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Отмечается, что суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.Ранее Генпрокуратура сообщала, что члены банды, в которую входил Ермалаев, передали в ГУМВД России по Москве ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. Согласно документам, принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги злоумышленники получали от 2,5 до 5 тысяч рублей. С сентября 2018 по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание не менее 167 тысяч мигрантов в России.С Ермалаевым были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых он изобличил иных соучастников, дал подробные показания о преступной деятельности должностного лица, впоследствии привлеченного к уголовной ответственности, в том числе за получение взятки. Организатор преступной схемы скрылся и находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20210301/migranty-1599375689.html
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россия, гумвд, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Мужчина прописал в квартиру 167 тысяч человек и получил срок

17:29 30.03.2021 (обновлено: 18:38 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Суд отправил в колонию участника банды, которая помогала мигрантам незаконно проживать в столице, за год с небольшим их услугами воспользовались почти 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Люблинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя столицы Андрея Ермалаева. Он осужден за совершение преступлений … организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, организованной группой и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что члены банды, в которую входил Ермалаев, передали в ГУМВД России по Москве ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. Согласно документам, принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги злоумышленники получали от 2,5 до 5 тысяч рублей. С сентября 2018 по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание не менее 167 тысяч мигрантов в России.
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РоссияГУМВДГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
 
 
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