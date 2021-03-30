https://ria.ru/20210330/proekt-1603509494.html

НТВ объявил о старте нового проекта "Ты супер! 60+"

НТВ объявил о старте нового проекта "Ты супер! 60+"

Шоу "Ты супер!" запускает отдельный конкурс для талантливых людей старше 60 лет. Новый проект называется "Ты супер! 60+", сообщил журналистам генеральный... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:44

2021-03-30T18:44

2021-03-30T18:44

шоу "ты супер"

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Шоу "Ты супер!" запускает отдельный конкурс для талантливых людей старше 60 лет. Новый проект называется "Ты супер! 60+", сообщил журналистам генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.Кастинг уже завершен: самому молодому участнику проекта исполнилось 60 лет, а самому старшему – 87. Некоторые конкурсанты являются профессиональными музыкантами. В первый сезон нового шоу прошли выпускник консерватории и артист Мариинского театра. Однако большинство участников – люди, не связанные с музыкой: врачи, химики, домохозяйки и даже полковник МВД в отставке, - отметил Вайнштейн.Ведущими конкурса по традиции станут Вадим Такменев и Анастасия Пак, а имена членов жюри продюсеры пока держат в секрете. Конкурс пройдет в два этапа – отборочный тур и финал. Шоу "Ты супер!" неоднократно становилось лауреатом премии ТЭФИ. Новый проект "Ты супер! 60+" проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу "ты супер", нтв (телеканал)