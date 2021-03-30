НТВ объявил о старте нового проекта "Ты супер! 60+"
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Шоу "Ты супер!" запускает отдельный конкурс для талантливых людей старше 60 лет. Новый проект называется "Ты супер! 60+", сообщил журналистам генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
Новое направление конкурса "Ты супер!" появилось не случайно. "Шоу стало целым движением и родной семьей для 385 детей из 18 стран, - сказал он. - Нам очень хочется помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки, реализовать свой творческий потенциал и осуществить свою мечту".
Кастинг уже завершен: самому молодому участнику проекта исполнилось 60 лет, а самому старшему – 87. Некоторые конкурсанты являются профессиональными музыкантами. В первый сезон нового шоу прошли выпускник консерватории и артист Мариинского театра. Однако большинство участников – люди, не связанные с музыкой: врачи, химики, домохозяйки и даже полковник МВД в отставке, - отметил Вайнштейн.
Ведущими конкурса по традиции станут Вадим Такменев и Анастасия Пак, а имена членов жюри продюсеры пока держат в секрете. Конкурс пройдет в два этапа – отборочный тур и финал.
© Фото : PR НТВМеждународный вокальный конкурс "Ты супер!"
© Фото : PR НТВ
Международный вокальный конкурс "Ты супер!"
Шоу "Ты супер!" неоднократно становилось лауреатом премии ТЭФИ. Новый проект "Ты супер! 60+" проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения.