https://ria.ru/20210330/probki-1603391779.html

Пробки во вторник вечером в Москве могут достичь восьми баллов

Пробки во вторник вечером в Москве могут достичь восьми баллов

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T07:56

2021-03-30T07:56

2021-03-30T07:56

москва

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.Отмечается, что утром во вторник движение затруднено на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.

https://ria.ru/20210317/avtomobili-1601573386.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество