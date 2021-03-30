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Пробки во вторник вечером в Москве могут достичь восьми баллов
Пробки во вторник вечером в Москве могут достичь восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T07:56
2021-03-30T07:56
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общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.Отмечается, что утром во вторник движение затруднено на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.
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москва, общество

Пробки во вторник вечером в Москве могут достичь восьми баллов

07:56 30.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.
Отмечается, что утром во вторник движение затруднено на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Приборная панель автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 06:12
Эксперты дали советы автомобилистам, как снизить расход бензина
 
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