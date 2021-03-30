https://ria.ru/20210330/privivka-1603419127.html

В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 55

В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 55

Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 55, связь с вакциной не установлена, следует из данных доклада Федерального ведомства по... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:32

2021-03-30T11:32

2021-03-30T11:32

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

вакцина moderna

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

австрия

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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 55, связь с вакциной не установлена, следует из данных доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны за отчетный период c 27 декабря 2020 по 26 марта 2021 года.На прошлой неделе ведомство в докладе сообщало, что после прививки Pfizer/BioNtech 51 человек скончался в Австрии.Всего за отчетный период в Австрии поступило 17 280 сообщений о предполагаемых побочных эффектах. В электронном паспорте вакцинации за это время было зарегистрировано 1 489 789 вакцинаций."Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения сообщили о 55 случаях смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (52 BioNTech/Pfizer, две Moderna, одна AstraZeneca)", - сообщается в докладе.Как отмечается в докладе, в случае с четырьмя пациентами связь смерти с прививкой была исключена после вскрытия. Еще 16 человек получили прививку в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У еще 23 человек имелись серьезные заболевания, которые, предположительно, привели к смерти. Обстоятельства смерти еще 12 человек (10 BioNTech/Pfizer, одна Moderna, одна AstraZeneca) пока устанавливаются. Пока нет указаний на связь с вакциной, исследование продолжается.Прививку вакциной BioNTech/Pfizer сделали 1 049 927 раз, поступило 4288 сообщений о побочных эффектах (4,08 на тысячу прививок), препаратом Moderna - 92 920, поступило 443 сообщения (4,77 на тысячу прививок), вакциной AstraZeneca - 346 942 , при этом сообщений о побочных реакциях зафиксировано 12 549 (36,17 на тысячу прививок).Вакцинация от коронавируса началась в Австрии в декабре прошлого года.

https://ria.ru/20210313/astrazeneca-1601038527.html

австрия

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вакцина astrazeneca, вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , австрия, в мире