Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/premiya-1603464352.html
Путин увеличил премию за вклад в укрепление единства российской нации
Путин увеличил премию за вклад в укрепление единства российской нации
Президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение об увеличении премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:06
2021-03-30T15:07
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603458656_0:126:3262:1960_1920x0_80_0_0_85736a53b4f61dbaefba41aaa9e8906c.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение об увеличении премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5 миллионов рублей.В марте совет при президенте РФ по межнациональным отношениям начал прием документов на соискание премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации за 2021 год, подать документы можно до 1 июля.Путин поздравил лауреатов премии за 2020 год - главного редактора "Объединенного гуманитарного издательства" Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО "Объединенное гуманитарное издательство" Дмитрия Ицковича."Они создали уникальный инновационный издательский проект - многоязычную антологию современной литературы народов России", - отметил глава государства.Премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году. Вручение премии проходит ежегодно в День народного единства, 4 ноября.
https://ria.ru/20210330/provokatsii-1603456806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603458656_453:211:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a660e6bbecdf221842cce9d47448bbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество

Путин увеличил премию за вклад в укрепление единства российской нации

15:06 30.03.2021 (обновлено: 15:07 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение об увеличении премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5 миллионов рублей.
В марте совет при президенте РФ по межнациональным отношениям начал прием документов на соискание премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации за 2021 год, подать документы можно до 1 июля.
"С учетом ее значимости, мною принято решение увеличить размер премии до пяти миллионов рублей", - сказал Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям.
Путин поздравил лауреатов премии за 2020 год - главного редактора "Объединенного гуманитарного издательства" Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО "Объединенное гуманитарное издательство" Дмитрия Ицковича.
"Они создали уникальный инновационный издательский проект - многоязычную антологию современной литературы народов России", - отметил глава государства.
Премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году. Вручение премии проходит ежегодно в День народного единства, 4 ноября.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
14:31
Путин: Россия не допустит провокаций на национальной и религиозной почве
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния