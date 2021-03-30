https://ria.ru/20210330/premiya-1603464352.html

Путин увеличил премию за вклад в укрепление единства российской нации

Путин увеличил премию за вклад в укрепление единства российской нации

Президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение об увеличении премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:06

2021-03-30T15:06

2021-03-30T15:07

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение об увеличении премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5 миллионов рублей.В марте совет при президенте РФ по межнациональным отношениям начал прием документов на соискание премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации за 2021 год, подать документы можно до 1 июля.Путин поздравил лауреатов премии за 2020 год - главного редактора "Объединенного гуманитарного издательства" Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО "Объединенное гуманитарное издательство" Дмитрия Ицковича."Они создали уникальный инновационный издательский проект - многоязычную антологию современной литературы народов России", - отметил глава государства.Премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году. Вручение премии проходит ежегодно в День народного единства, 4 ноября.

https://ria.ru/20210330/provokatsii-1603456806.html

россия

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россия, владимир путин, общество