https://ria.ru/20210330/premiya-1603464352.html
Путин увеличил премию за вклад в укрепление единства российской нации
Путин увеличил премию за вклад в укрепление единства российской нации
Президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение об увеличении премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:06
2021-03-30T15:06
2021-03-30T15:07
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение об увеличении премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5 миллионов рублей.В марте совет при президенте РФ по межнациональным отношениям начал прием документов на соискание премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации за 2021 год, подать документы можно до 1 июля.Путин поздравил лауреатов премии за 2020 год - главного редактора "Объединенного гуманитарного издательства" Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО "Объединенное гуманитарное издательство" Дмитрия Ицковича."Они создали уникальный инновационный издательский проект - многоязычную антологию современной литературы народов России", - отметил глава государства.Премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году. Вручение премии проходит ежегодно в День народного единства, 4 ноября.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
сообщил, что принял решение об увеличении премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5 миллионов рублей.
В марте совет при президенте РФ по межнациональным отношениям начал прием документов на соискание премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации за 2021 год, подать документы можно до 1 июля.
"С учетом ее значимости, мною принято решение увеличить размер премии до пяти миллионов рублей", - сказал Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям.
Путин поздравил лауреатов премии за 2020 год - главного редактора "Объединенного гуманитарного издательства" Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО "Объединенное гуманитарное издательство" Дмитрия Ицковича.
"Они создали уникальный инновационный издательский проект - многоязычную антологию современной литературы народов России", - отметил глава государства.
Премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году. Вручение премии проходит ежегодно в День народного единства, 4 ноября.