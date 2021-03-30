https://ria.ru/20210330/premiya-1603353748.html

"Россия сегодня" отметила ДВФУ наградой Research Excellence Award Russia

"Россия сегодня" отметила ДВФУ наградой Research Excellence Award Russia

Дальневосточный федеральный университет стал лауреатом престижной премии Research Excellence Award Russia 2021 за популяризацию научных достижений и укрепление... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:45

2021-03-30T15:45

2021-03-30T16:55

университетская наука

навигатор абитуриента

наталья тюрина

общество

миа "россия сегодня"

дальневосточный федеральный университет

новости агентства

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет стал лауреатом престижной премии Research Excellence Award Russia 2021 за популяризацию научных достижений и укрепление академической репутации вуза на международном уровне. Эта особая номинация была учреждена глобальным лидером в издании научной литературы и разработке аналитических инструментов для науки компаний Elsevier, Российским союзом ректоров и проектом медиагруппы "Россия сегодня" "Социальный навигатор"."Презентация научных новостей в международном информационном пространстве, которая, как правило, опирается на публикациях в ведущих научных журналах, является одной из важных задач современных университетов, – отметила на церемонии вручения наград руководитель "Социального навигатора" Наталья Тюрина. – К сожалению, большая часть российских вузов только в начале этого пути, но появляются и успешные практики. Мы рады сегодня отметить Дальневосточный федеральный университет, который наиболее системно в нашей стране работает на данном направлении".Премия Research Excellence Award Russia, впервые врученная высокоцитируемым российским исследователям в 2005 году, призвана поощрять труд выдающихся ученых и поддерживать развитие науки в России. В нынешнем году, объявленном президентом РФ Годом науки и технологий, она получила особый статус. Организаторами Research Excellence Award Russia 2021 выступили компания Elsevier и Российский союз ректоров при поддержке Российской академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, РИЭПП, Госкорпорации Ростех и МИА "Россия сегодня". Социальный навигатор – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20210316/fotovystavka-1601456100.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, наталья тюрина, общество, миа "россия сегодня", дальневосточный федеральный университет, новости агентства