Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/premiya-1603353748.html
"Россия сегодня" отметила ДВФУ наградой Research Excellence Award Russia
"Россия сегодня" отметила ДВФУ наградой Research Excellence Award Russia
Дальневосточный федеральный университет стал лауреатом престижной премии Research Excellence Award Russia 2021 за популяризацию научных достижений и укрепление... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:45
2021-03-30T16:55
университетская наука
навигатор абитуриента
наталья тюрина
общество
миа "россия сегодня"
дальневосточный федеральный университет
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150670/94/1506709437_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7948a5ff44f1d4d9f14f387ac3cf8e20.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет стал лауреатом престижной премии Research Excellence Award Russia 2021 за популяризацию научных достижений и укрепление академической репутации вуза на международном уровне. Эта особая номинация была учреждена глобальным лидером в издании научной литературы и разработке аналитических инструментов для науки компаний Elsevier, Российским союзом ректоров и проектом медиагруппы "Россия сегодня" "Социальный навигатор"."Презентация научных новостей в международном информационном пространстве, которая, как правило, опирается на публикациях в ведущих научных журналах, является одной из важных задач современных университетов, – отметила на церемонии вручения наград руководитель "Социального навигатора" Наталья Тюрина. – К сожалению, большая часть российских вузов только в начале этого пути, но появляются и успешные практики. Мы рады сегодня отметить Дальневосточный федеральный университет, который наиболее системно в нашей стране работает на данном направлении".Премия Research Excellence Award Russia, впервые врученная высокоцитируемым российским исследователям в 2005 году, призвана поощрять труд выдающихся ученых и поддерживать развитие науки в России. В нынешнем году, объявленном президентом РФ Годом науки и технологий, она получила особый статус. Организаторами Research Excellence Award Russia 2021 выступили компания Elsevier и Российский союз ректоров при поддержке Российской академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, РИЭПП, Госкорпорации Ростех и МИА "Россия сегодня". Социальный навигатор – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20210316/fotovystavka-1601456100.html
https://ria.ru/20201112/navigator-1584370178.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150670/94/1506709437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebc69b717093c820cfa157c07fdad59c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, наталья тюрина, общество, миа "россия сегодня", дальневосточный федеральный университет, новости агентства

"Россия сегодня" отметила ДВФУ наградой Research Excellence Award Russia

15:45 30.03.2021 (обновлено: 16:55 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип МИА "Россия сегодня"
Логотип МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет стал лауреатом престижной премии Research Excellence Award Russia 2021 за популяризацию научных достижений и укрепление академической репутации вуза на международном уровне. Эта особая номинация была учреждена глобальным лидером в издании научной литературы и разработке аналитических инструментов для науки компаний Elsevier, Российским союзом ректоров и проектом медиагруппы "Россия сегодня" "Социальный навигатор".
"Презентация научных новостей в международном информационном пространстве, которая, как правило, опирается на публикациях в ведущих научных журналах, является одной из важных задач современных университетов, – отметила на церемонии вручения наград руководитель "Социального навигатора" Наталья Тюрина. – К сожалению, большая часть российских вузов только в начале этого пути, но появляются и успешные практики. Мы рады сегодня отметить Дальневосточный федеральный университет, который наиболее системно в нашей стране работает на данном направлении".
Самолет авиакомпании Аэрофлот у нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 12:51
"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
Премия Research Excellence Award Russia, впервые врученная высокоцитируемым российским исследователям в 2005 году, призвана поощрять труд выдающихся ученых и поддерживать развитие науки в России. В нынешнем году, объявленном президентом РФ Годом науки и технологий, она получила особый статус. Организаторами Research Excellence Award Russia 2021 выступили компания Elsevier и Российский союз ректоров при поддержке Российской академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, РИЭПП, Госкорпорации Ростех и МИА "Россия сегодня".
Социальный навигатор – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.
Социальный навигатор получил серебро на конкурсе ПРО Образование - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 20:06
"Социальный навигатор" получил серебро на конкурсе "ПРО Образование"
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
Университетская наукаНавигатор абитуриентаНаталья ТюринаОбществоМИА "Россия сегодня"Дальневосточный федеральный университетНовости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния