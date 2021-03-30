https://ria.ru/20210330/prava-1603535889.html

Госдеп раскритиковал Россию в ежегодном докладе по правам человека

Госдеп раскритиковал Россию в ежегодном докладе по правам человека

Госдепартамент США в ежегодном докладе по правам человека традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T21:29

2021-03-30T21:29

2021-03-30T21:29

россия

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госдепартамент США в ежегодном докладе по правам человека традиционно раскритиковал Россию в числе других стран.В этом году критика госдепартамента уместилась на 100 c лишним страницах, а простое перечисление претензий к России заняло более страницы. В частности, госдеп заявляет, что российские граждане "не могут сменить свое правительство мирным путем через свободные и честные выборы" и сильно ограничены в политических правах.Госдепартамент утверждает, что в России преследуется инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня. Кроме того, госдеп критикует антиэкстремистские законы и закон об иностранных агентах, которым он приписывает подавление свободы слова.Российский МИД в прошлом опровергал большинство положений критики госдепа по правам человека и сам выпускал доклады о правах человека в других странах, где критиковал США. В частности, в прошлом году МИД РФ говорил об ухудшении ситуации в США в отношении иммигрантов, ксенофобию и подъем экстремизма в США, о проблемах с судами и избирательной системой.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

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россия, государственный департамент сша, сша, в мире