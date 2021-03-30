https://ria.ru/20210330/pozhar-1603523715.html

В Мытищах в доме, где забаррикадировался мужчина, начался пожар

В Мытищах в доме, где забаррикадировался мужчина, начался пожар

Сильный пожар начался в доме в Мытищах, где укрылся устроивший перестрелку с силовиками мужчина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:46

2021-03-30T19:46

2021-03-30T21:34

стрельба в мытищах

россия

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сильный пожар начался в доме в Мытищах, где укрылся устроивший перестрелку с силовиками мужчина, передает корреспондент РИА Новости.Огонь охватил все здание, зарево видно издалека от места ЧП.Сообщается, что некоторые группы спецназа разъезжаются, пожарные начали тушить горящий коттедж.По данным источника агентства в правоохранительных органах, мужчина мог спрятаться на чердаке дома и погибнуть при пожаре.По информации ГУ МВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.На месте операции слышна интенсивная стрельба и взрывы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Один из бойцов получил ранение, от дома уехала скорая помощь. Позднее в Росгвардии сообщили, что жизни сотрудника ничего не угрожает, он находится в больнице Лобни. Бойца готовят к переводу в ведомственный Главный военный клинический госпиталь.Территорию поселка оцепили, машины с нее не выпускают.Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", расследование взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дом мытищинского злоумышленника горит Дом мытищинского злоумышленника горит 2021-03-30T19:46 true PT0M27S

Звуки стрельбы на месте спецоперации в Мытищах На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера прозвучали около десяти выстрелов, и взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости. 2021-03-30T19:46 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, россия, мытищи, происшествия