https://ria.ru/20210330/pozhar-1603523715.html
В Мытищах в доме, где забаррикадировался мужчина, начался пожар
В Мытищах в доме, где забаррикадировался мужчина, начался пожар
Сильный пожар начался в доме в Мытищах, где укрылся устроивший перестрелку с силовиками мужчина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:46
2021-03-30T19:46
2021-03-30T21:34
стрельба в мытищах
россия
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сильный пожар начался в доме в Мытищах, где укрылся устроивший перестрелку с силовиками мужчина, передает корреспондент РИА Новости.Огонь охватил все здание, зарево видно издалека от места ЧП.Сообщается, что некоторые группы спецназа разъезжаются, пожарные начали тушить горящий коттедж.По данным источника агентства в правоохранительных органах, мужчина мог спрятаться на чердаке дома и погибнуть при пожаре.По информации ГУ МВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.На месте операции слышна интенсивная стрельба и взрывы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Один из бойцов получил ранение, от дома уехала скорая помощь. Позднее в Росгвардии сообщили, что жизни сотрудника ничего не угрожает, он находится в больнице Лобни. Бойца готовят к переводу в ведомственный Главный военный клинический госпиталь.Территорию поселка оцепили, машины с нее не выпускают.Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", расследование взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html
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РИА Новости
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Дом мытищинского злоумышленника горит
Дом мытищинского злоумышленника горит
2021-03-30T19:46
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Звуки стрельбы на месте спецоперации в Мытищах
На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера прозвучали около десяти выстрелов, и взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости.
2021-03-30T19:46
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стрельба в мытищах, россия, мытищи, происшествия
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Сильный пожар начался в доме в Мытищах
, где укрылся устроивший перестрелку с силовиками мужчина, передает корреспондент РИА Новости.
Огонь охватил все здание, зарево видно издалека от места ЧП.
Сообщается, что некоторые группы спецназа разъезжаются, пожарные начали тушить горящий коттедж.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, мужчина мог спрятаться на чердаке дома и погибнуть при пожаре.
По информации ГУ МВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.
На месте операции слышна интенсивная стрельба и взрывы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Один из бойцов получил ранение, от дома уехала скорая помощь. Позднее в Росгвардии сообщили, что жизни сотрудника ничего не угрожает, он находится в больнице Лобни. Бойца готовят к переводу в ведомственный Главный военный клинический госпиталь.
Территорию поселка оцепили, машины с нее не выпускают.
Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", расследование взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
.