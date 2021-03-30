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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210330/potentsial-1603414446.html
Далай-лама рассказал об "огромном потенциале" России
Далай-лама рассказал об "огромном потенциале" России
Далай-лама считает многонациональную и многоконфессиональную Россию - "великой страной", с "огромным потенциалом" для построения счастливого мира в 21 веке. Об... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:12
2021-03-30T11:20
религия и мировоззрение
россия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
москва
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама считает многонациональную и многоконфессиональную Россию - "великой страной", с "огромным потенциалом" для построения счастливого мира в 21 веке. Об этом он заявил в беседе с российскими студентами.Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет"."Если мы хотим построить счастливую жизнь на земле, то различия по национальному, религиозному и прочим признакам – должны отойти на второй план. В 21 веке мы должны осознать, что все семь миллиардов человек на планете – одна большая семья… И в этом отношении Российская Федерация – великая страна, у вас огромный потенциал, чтобы построить счастливый мир. И я счастлив сегодня беседовать с российскими друзьями из разных университетов", - заявил Далай-лама.По его словам, "все мы – одинаковые человеческие существа, хотим счастливой жизни, не хотим страданий, а чтобы достичь этого, задействуем свой интеллект". "В предыдущие столетия мы думали недальновидно – в контексте "я", "моё". Это привело к Первой и Второй мировым войнам, созданию ядерного и прочего губительного оружия. Теперь настало время думать сообща, в контексте всего человечества, всех живых существ, заботиться о благе всех, потому что все мы взаимосвязаны. Сегодня делить людей на "своих" и "чужих" - это нереалистичный подход, устаревшее мышление", - убежден буддийский лидер.При этом он отметил, что никогда не говорит, что "буддизм – лучшая религия". "Для кого-то буддизм, для кого-то ислам, для кого-то христианская или иная вера наиболее эффективна - людям необходимы разные религии в соответствии с их ментальными особенностями. Но буддийское учение, которого я придерживаюсь (традиция древнего буддийского монастыря-университета Наланда – ред.) основано не на слепой вере, а на логическом анализе, проверке всего, даже слов Будды. Поэтому мы сегодня активно развиваем взаимодействие с учеными, с западной наукой", - пояснил Далай-лама.Твердая вера, полагает он, должна иметь и прочное основание – мудрость, логику, научное знание. С другой стороны, и современной западной науке и системе образования есть, что почерпнуть в многовековом опыте буддизма, с его глубоко развитыми представлениями об уме, сознании, эмоциях. "Современная наука и система образования в мире, преимущественно заимствованная с Запада, много рассказывает о внешних, материальных ценностях и не уделяет достаточно внимания внутренним ценностям и сознанию. Помимо развития высоких технологий и соблюдении гигиены тела, мы должны соблюдать также и гигиену эмоций. Это поможет справляться с гневом, страхом и другими эмоциями, достигать умиротворения, покоя ума", - подчеркнул буддийский наставник.По его словам, наблюдаемое глобальное потепление и другие явления, которые человечество не в силах остановить полностью, свидетельствуют о том, что "в конечном итоге наш мир исчезнет". "Но если говорить о покое ума, то мы можем сохранять его даже в момент смерти. И мы можем поддерживать его, перерождаясь в разных телах, на протяжении многих кальп", - заключил Далай-лама.Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).
https://ria.ru/20210329/dukhovnost-1603326004.html
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россия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, москва

Далай-лама рассказал об "огромном потенциале" России

11:12 30.03.2021 (обновлено: 11:20 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Ольга Липич
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама считает многонациональную и многоконфессиональную Россию - "великой страной", с "огромным потенциалом" для построения счастливого мира в 21 веке. Об этом он заявил в беседе с российскими студентами.
Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".
"Если мы хотим построить счастливую жизнь на земле, то различия по национальному, религиозному и прочим признакам – должны отойти на второй план. В 21 веке мы должны осознать, что все семь миллиардов человек на планете – одна большая семья… И в этом отношении Российская Федерация – великая страна, у вас огромный потенциал, чтобы построить счастливый мир. И я счастлив сегодня беседовать с российскими друзьями из разных университетов", - заявил Далай-лама.
По его словам, "все мы – одинаковые человеческие существа, хотим счастливой жизни, не хотим страданий, а чтобы достичь этого, задействуем свой интеллект". "В предыдущие столетия мы думали недальновидно – в контексте "я", "моё". Это привело к Первой и Второй мировым войнам, созданию ядерного и прочего губительного оружия. Теперь настало время думать сообща, в контексте всего человечества, всех живых существ, заботиться о благе всех, потому что все мы взаимосвязаны. Сегодня делить людей на "своих" и "чужих" - это нереалистичный подход, устаревшее мышление", - убежден буддийский лидер.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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При этом он отметил, что никогда не говорит, что "буддизм – лучшая религия". "Для кого-то буддизм, для кого-то ислам, для кого-то христианская или иная вера наиболее эффективна - людям необходимы разные религии в соответствии с их ментальными особенностями. Но буддийское учение, которого я придерживаюсь (традиция древнего буддийского монастыря-университета Наланда – ред.) основано не на слепой вере, а на логическом анализе, проверке всего, даже слов Будды. Поэтому мы сегодня активно развиваем взаимодействие с учеными, с западной наукой", - пояснил Далай-лама.
Твердая вера, полагает он, должна иметь и прочное основание – мудрость, логику, научное знание. С другой стороны, и современной западной науке и системе образования есть, что почерпнуть в многовековом опыте буддизма, с его глубоко развитыми представлениями об уме, сознании, эмоциях. "Современная наука и система образования в мире, преимущественно заимствованная с Запада, много рассказывает о внешних, материальных ценностях и не уделяет достаточно внимания внутренним ценностям и сознанию. Помимо развития высоких технологий и соблюдении гигиены тела, мы должны соблюдать также и гигиену эмоций. Это поможет справляться с гневом, страхом и другими эмоциями, достигать умиротворения, покоя ума", - подчеркнул буддийский наставник.
По его словам, наблюдаемое глобальное потепление и другие явления, которые человечество не в силах остановить полностью, свидетельствуют о том, что "в конечном итоге наш мир исчезнет". "Но если говорить о покое ума, то мы можем сохранять его даже в момент смерти. И мы можем поддерживать его, перерождаясь в разных телах, на протяжении многих кальп", - заключил Далай-лама.
Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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