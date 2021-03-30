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При опрокидывании судна под Петербургом пострадали два человека
При опрокидывании судна под Петербургом пострадали два человека
Два человека пострадали при опрокидывании судна в Ленобласти, местонахождение еще двух не установлено, сообщает Северо-Западное следственное управление на... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:08
2021-03-30T18:08
2021-03-30T18:12
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при опрокидывании судна в Ленобласти, местонахождение еще двух не установлено, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.Установлено, что во вторник при производстве работ на строящемся судне на заводе "Пелла", расположенного в Кировском районе Ленинградской области, произошло опрокидывание судна."По предварительным данным, во время происшествия пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, 6 человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще 2 работников не установлено. Принимаются все необходимые меры к их поиску", - говорится в сообщении.
ленинградская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Судно опрокинулось набок на заводе под Петербургом
Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте.
2021-03-30T18:08
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия