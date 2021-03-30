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При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали три человека
При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали три человека
Трое пострадавших после обрушения дома в Зеленодольске госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщил представитель РИА Новости минздрава РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T00:00
2021-03-30T00:00
2021-03-30T04:46
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
взрыв газа в жилом доме в зеленодольске
зеленодольск
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Трое пострадавших после обрушения дома в Зеленодольске госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщил представитель РИА Новости минздрава Татарстана.По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в 22.44 29 марта поступило сообщение о взрыве газа в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по адресу улица Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. Проводится эвакуация. По предварительным данным, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Один человек погиб."Трое пострадавших госпитализированы. Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210319/vzryvy-1601955531.html
россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, зеленодольск, республика татарстан (татарстан), происшествия