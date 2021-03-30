https://ria.ru/20210330/postradavshie-1603380604.html

При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали три человека

При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали три человека

Трое пострадавших после обрушения дома в Зеленодольске госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщил представитель РИА Новости минздрава РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T00:00

2021-03-30T00:00

2021-03-30T04:46

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казань

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

зеленодольск

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Трое пострадавших после обрушения дома в Зеленодольске госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщил представитель РИА Новости минздрава Татарстана.По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в 22.44 29 марта поступило сообщение о взрыве газа в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по адресу улица Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. Проводится эвакуация. По предварительным данным, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Один человек погиб."Трое пострадавших госпитализированы. Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210319/vzryvy-1601955531.html

россия

казань

зеленодольск

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, зеленодольск, республика татарстан (татарстан), происшествия