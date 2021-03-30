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В ЛДПР предложили сделать 25 апреля днем оглашения послания президента

В ЛДПР предложили сделать 25 апреля днем оглашения послания президента

Фракция ЛДПР в Госдуме считает 22 апреля неудачной датой для обращения президента России к Федеральному Собранию и предлагает назначить это событие на выходной... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:01

2021-03-30T12:01

2021-03-30T12:01

лдпр

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме считает 22 апреля неудачной датой для обращения президента России к Федеральному Собранию и предлагает назначить это событие на выходной день, 25 апреля.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что обращение якобы намечено на 22 апреля. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения послания Федеральному Собранию будет озвучена своевременно, это произойдет скоро."К тому же это будний день, многие будут заняты на работе и не смогут посмотреть выступление главы государства. Целесообразнее было бы перенести обращение на выходной день", - добавил политик.В сообщении фракции отмечается, что 25 апреля - более подходящий день для обращения президента России к Федеральному Собранию, так как это воскресенье.

https://ria.ru/20200115/1563360397.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика