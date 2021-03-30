В ЛДПР предложили сделать 25 апреля днем оглашения послания президента
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что обращение якобы намечено на 22 апреля. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения послания Федеральному Собранию будет озвучена своевременно, это произойдет скоро.
"Это нежелательная дата, поскольку это день рождения Владимира Ленина, и у большинства граждан с этой датой связаны лишь отрицательные эмоции", - приводит мнение лидера ЛДПР Владимира Жириновского официальный Telegram-канал фракции.
"К тому же это будний день, многие будут заняты на работе и не смогут посмотреть выступление главы государства. Целесообразнее было бы перенести обращение на выходной день", - добавил политик.
15 января 2020, 02:25Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
В сообщении фракции отмечается, что 25 апреля - более подходящий день для обращения президента России к Федеральному Собранию, так как это воскресенье.
"Кроме того, это тоже день рождения одного из известных граждан России, и этот человек, в отличие от революционера Ленина, вызывает у большинства лишь положительные эмоции", - написано в посте фракции.