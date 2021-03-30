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В ЛДПР предложили сделать 25 апреля днем оглашения послания президента
В ЛДПР предложили сделать 25 апреля днем оглашения послания президента
Фракция ЛДПР в Госдуме считает 22 апреля неудачной датой для обращения президента России к Федеральному Собранию и предлагает назначить это событие на выходной... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:01
2021-03-30T12:01
лдпр
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме считает 22 апреля неудачной датой для обращения президента России к Федеральному Собранию и предлагает назначить это событие на выходной день, 25 апреля.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что обращение якобы намечено на 22 апреля. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения послания Федеральному Собранию будет озвучена своевременно, это произойдет скоро."К тому же это будний день, многие будут заняты на работе и не смогут посмотреть выступление главы государства. Целесообразнее было бы перенести обращение на выходной день", - добавил политик.В сообщении фракции отмечается, что 25 апреля - более подходящий день для обращения президента России к Федеральному Собранию, так как это воскресенье.
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лдпр, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

В ЛДПР предложили сделать 25 апреля днем оглашения послания президента

12:01 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме считает 22 апреля неудачной датой для обращения президента России к Федеральному Собранию и предлагает назначить это событие на выходной день, 25 апреля.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что обращение якобы намечено на 22 апреля. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения послания Федеральному Собранию будет озвучена своевременно, это произойдет скоро.
"Это нежелательная дата, поскольку это день рождения Владимира Ленина, и у большинства граждан с этой датой связаны лишь отрицательные эмоции", - приводит мнение лидера ЛДПР Владимира Жириновского официальный Telegram-канал фракции.
"К тому же это будний день, многие будут заняты на работе и не смогут посмотреть выступление главы государства. Целесообразнее было бы перенести обращение на выходной день", - добавил политик.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 15.01.2020
15 января 2020, 02:25
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
В сообщении фракции отмечается, что 25 апреля - более подходящий день для обращения президента России к Федеральному Собранию, так как это воскресенье.
"Кроме того, это тоже день рождения одного из известных граждан России, и этот человек, в отличие от революционера Ленина, вызывает у большинства лишь положительные эмоции", - написано в посте фракции.
 
ЛДПРГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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