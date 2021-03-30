https://ria.ru/20210330/poroshenko-1603540409.html

В Раде произошла потасовка с участием Порошенко

В Раде произошла потасовка с участием Порошенко

В Верховной раде произошла потасовка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатами от партии "Слуги народа". Видео появилось в Telegram-канале "Страны". РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T22:50

2021-03-30T22:50

2021-03-30T23:08

дмитрий разумков

ирина геращенко

петр порошенко

верховная рада украины

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Верховной раде произошла потасовка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатами от партии "Слуги народа". Видео появилось в Telegram-канале "Страны". Как видно на кадрах, Порошенко пытался подойти к трибуне во время выступления депутата от его партии "Евросолидарность" Ирины Геращенко. Однако представители "Слуги народа" заблокировали проход и помешали ему это сделать. Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал конфликтующих к спокойствию. Позже экс-президенту и его сторонникам удалось подойти к трибуне. Выступление Геращенко было посвящено проекту постановления об осуждении митинга, который состоялся в Киеве у офиса президента Украины 20 марта.

https://ria.ru/20210329/ukraina-1603287319.html

киев

украина

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дмитрий разумков, ирина геращенко, петр порошенко, верховная рада украины, киев, украина, в мире