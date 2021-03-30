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Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза, заявил Порошенко
Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза, заявил Порошенко
Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что не считает зазорным жать руку президенту России... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:00
2021-03-30T18:03
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
киев
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КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что не считает зазорным жать руку президенту России Владимиру Путину: это лучше, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира.Во время выступления во вторник в Раде депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский поставил в упрек Порошенко слова, которые были им якобы сказаны в конце телефонного разговора с Путиным в 2016 году во время обсуждение минских переговоров по Донбассу. Как следует из обнародованной записи, Порошенко поздравил президента РФ с наступающим Днем солидарности трудящихся и закончил разговор фразой "Жму руку. Обнимаю".Таким образом, он припомнил своим оппонентам слова действующего президента Владимира Зеленского, который говорил, что во время встречи лидеров "в нормандском формате" в Париже разглядел в глазах Путина "желание закончить войну".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина

Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза, заявил Порошенко

16:00 30.03.2021 (обновлено: 18:03 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что не считает зазорным жать руку президенту России Владимиру Путину: это лучше, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира.
Во время выступления во вторник в Раде депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский поставил в упрек Порошенко слова, которые были им якобы сказаны в конце телефонного разговора с Путиным в 2016 году во время обсуждение минских переговоров по Донбассу. Как следует из обнародованной записи, Порошенко поздравил президента РФ с наступающим Днем солидарности трудящихся и закончил разговор фразой "Жму руку. Обнимаю".
"Мы пять лет держали линию, а не отводили войска и защищали каждого украинского воина. А сейчас, после провозглашения 27 июля перемирия (в Донбассе - ред.), только в этом году 26 погибших... Твердо убежден, что сейчас мы должны объединиться, провести заседание СНБО (Совета нацбезопасности и обороны - ред.), усилить оборону. Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира. Его там нет", - заявил Порошенко в Раде, реагируя на критику.
Таким образом, он припомнил своим оппонентам слова действующего президента Владимира Зеленского, который говорил, что во время встречи лидеров "в нормандском формате" в Париже разглядел в глазах Путина "желание закончить войну".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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