https://ria.ru/20210330/pokhoronili-1603483966.html

Украинские врачи "заживо похоронили" мужчину

Украинские врачи "заживо похоронили" мужчину

Житель Днепропетровской области Богдан Власюк чудом выжил после ДТП, однако спустя некоторое время узнал, что врачи зафиксировали его смерть. Об инциденте... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:39

2021-03-30T16:39

2021-03-30T16:39

днепропетровская область

происшествия

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Житель Днепропетровской области Богдан Власюк чудом выжил после ДТП, однако спустя некоторое время узнал, что врачи зафиксировали его смерть. Об инциденте мужчина рассказал журналистам в эфире телеканала "Украина 24". Власюк рассказал, что три года назад его сбил мотоцикл, мчавшийся на скорости 154 км/ч. В результате удара мужчина отлетел, по его словам, на 19 метров. После аварии пострадавший находился в коме больше недели, еще несколько месяцев мужчине потребовалось на лечение и восстановление. О том, что он "мертв", Власюк узнал случайно. Такую информацию сообщили его матери в Пенсионном фонде, куда она обратилась за справкой. Власюк также показал врачебное заключение, где причиной его смерти указано кровоизлияние в мозг. Смерть мужчины зафиксировали в областном центре. В то время мужчина находился дома, готовясь к очередному курсу реабилитации. В департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации объясняют произошедшее ошибкой. Власюк на данный момент пытается отменить по документам свою смерть в суде.

https://ria.ru/20201106/mogila-1583300998.html

https://ria.ru/20210327/samolechenie-1603077992.html

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровская область, происшествия, в мире